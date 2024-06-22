子弟兵鋪路？傳朱立倫年底前將訪美 凌濤先受邀拜會美國學政界
▲國民黨主席朱立倫年底美國總統大選前可能訪美。（圖／資料照片）
記者
余祥／台北報導
｜ 2024-06-22 12:11:01 2024-06-22 12:23:49
國家政策研究基金會副執行長、國民黨籍桃園市議員凌濤今（22）日在臉書貼出受美國國務院「ACYPL領袖計畫」（American Council of Young Political Leaders）邀請，和民進黨、民眾黨等跨黨派代表，及台灣三個專業領域NGO、外交部組成代表團，前往美國華府、堪薩斯州、密蘇里州拜會美國學政界人士。國民黨政高層也解讀，黨主席朱立倫近日密集指派嫡系子弟兵出訪美國，與國民黨駐美代表處、美方相關人士聯繫對話，親自掌握美方態度，透露出可能已經在規劃訪美之行。
凌濤此行結合桃園城市外交與國民黨政黨外交，傳達桃園走向世界的決心，和國民黨「親美友日和陸」的堅定立場。他提及，在華府隨訪團密集走訪美國國安相關單位，與亞太事務重要官員，對話有關美台經濟、科技、教育之合作、也談及印太主張及國防軍事方向。在國會山莊，訪團拜會眾議員Ron Estes和參議員Jerry Moran等，並對美國區域產業發展、總統大選、財政稅制諸多討論。在與跨黨派智庫、民間公司的交流，則聚焦能源產業、氣候變遷、美中競合。 ▲凌濤日前受美國國務院邀請，和民進黨、民眾黨等跨黨派代表，及台灣三個專業領域NGO、外交部組成代表團，前往美國華府、堪薩斯州、密蘇里州拜會美國學政界人士。（圖／凌濤提供）
凌濤更表示他在堪薩斯州，拜會堪薩斯聯邦法官 Toby Crouse、堪州眾議院黨團黨鞭和議員、並參訪美國陸軍 Command and General Staff 學院，非常難得地了解了外國較美國中部州不同觀點。且作為美國康乃爾大學校友，他非常榮幸能與傑出校友堪薩斯市市長 Quinton Lucas、及堪薩斯州長 Laura Kelly 面對面討論城市發展、美國國內選舉、農業貿易及美中互動等議題。
凌濤提及，他同時注重桃園市城市外交和政黨外交，把握時間 「讓世界看見桃園」、讓「美國友人更了解台灣」，也在各場會分享黨主席朱立倫堅持的「2D戰略」和「親美友日和陸」外交政策，並堅定傳達多數台灣民眾對區域和平的期待。
據透露，此舉顯示在國會改革及重大法案通過之後，於美國年底總統大選前後，朱立倫將有可能以黨主席身份正式率團訪美，持續溝通美中台政策。