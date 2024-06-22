破紀錄！總統府、政院、監院、立院黨團都要釋憲 藍營籲尊重民意
立法院昨否決行政院針對國會改革提出的覆議案，民進黨下一步將提釋憲。且特別的是，立法院三讀通過的《立法院職權行使法》，牽涉總統的國情報告、內閣的藐視國會、還有與監察院的調查權分工，加上民進黨立院黨團，民進等政府可能會有多達4機關向司法院聲請釋憲。國民黨立院黨團發新聞稿呼籲總統賴清德三思。
記者何哲欣／台北報導
國民黨團說，立法院否決行政院所提出的二項覆議案，還權於民，讓陽光普照國會，國會承載著人民的負託，將謹慎的執行國會聽證調查權，要讓民進黨八年來各種見不得光的貪腐一一現形，還人民一個清廉的國家，一個有權就要有責的政府，政府必須受到國會實質及有效的監督，才是真正的民主。
國民黨團也提到，昨來自全民四面八方的民眾，超過數千民的民眾自發性來到立法院，力挺「國會有能 人民有權」、「反貪腐 查弊案」的訴求，行政院提出的覆議案被否決，見證了中華民國民主史上歷史性的一刻，立委展現最新的民意，堅持國會要改革，人民要真相。人民要的是國會監督政府，不是行政權霸凌、監督國會，導正當前民進黨以行政權監督立法權的荒謬亂象，才是真正的「還權於民，落實國會民主」。
國民黨團呼籲，民進黨政府尊重立法院覆議投票的結果，立法委員們不分朝野共同以最新國會聽證調查權好好監督政府，才是人民真正想看到的新國會！新政府！賴清德總統所領導的民進黨政府要提出國會改革法案釋憲案前，真的要三思而後行！