平價buffet別只會吃饗食天堂、欣葉！內行改吃這間：810元飽到吐

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「竟然有威靈頓牛排吃到飽？太誇張了吧」、「這價位吃得到威靈頓牛排吃到飽，已經是狠甩同價位的buffet了吧」、「前幾天剛去吃！海鮮桶超級厲害的，威靈頓牛排也超好吃」、「我去吃兩人同行一人半價，不含服務費平均一人才800初頭，CP值高到很嚇人」、「前幾天去吃超飽的啦！威靈頓牛排狂嗑好滿足，這間改過菜色後真的很值得吃一次。」
希爾頓飯店「悅市集」！超驚人CP值buffet藏身板橋區
事實上，網友們提到的這間「悅市集」，其實就是位於新北市板橋區希爾頓飯店2樓的一間buffet餐廳！如果是搭乘大眾運輸工具前往的話，從板橋捷運站2號出口步行大約5分鐘就可以到達飯店，是一個地理位置非常好，也讓客人非常好抵達一間飯店。
值得一提的是，「悅市集」的菜色不僅會隨著季節不同推出限定菜色更動，其價位一直以來都是走平價的路線，像是最近到暑期就推出英國知名料理「威靈頓牛排」吃到飽！還有具有特色的海鮮桶，加上「EZTABLE平台」折扣活動，週一至週四午晚餐、週五午餐每人用餐1080元來算，兩人同行一人半價，等於平均一人只要810元就能享有buffet吃到飽，CP值已經超越許多同價位的buffet餐廳。
「悅市集」開箱真實心得！老饕五星好評不斷
而知名大胃王YouTuber「傑克開吃」日前也到悅市集開箱其菜色，傑克表示，自己吃下來最喜歡的菜色是「爐烤肋眼牛排」，以1000元以內buffet來說，吃過最好吃的牛排！另外就是扇貝起司塔、蔥油雞以及海鮮桶、威靈頓牛排跟生魚片，隨便吃就可以輕鬆回本，雖然威靈頓牛排內部肉有點烤過熟，但以這價位來說，應該全台找不到第二間有提供威靈頓牛排的了！
在Google評價方面，「悅市集」拿下4.3顆星的不錯分數，近期在推出活動以及更新菜色後，不少老饕都給予五顆星的好評「CP值非常高的buffet餐廳！還會再回訪」、「服務人員很親切，海鮮桶是我最喜歡的」、「爐烤牛排跟威靈頓牛排都不錯，兩人去吃平均一人918含服務費，水準很高」、「沒看過buffet提供威靈頓牛排吃到飽，非常厲害的一間buffet。」
🟡希爾頓飯店「悅市集」buffet資訊
📍地址：新北市板橋區民權路88號2樓
📍電話：02-2958-3950
📍午餐用餐時段11:30-14：00
費用：平日成人1080元/兒童540元；假日成人1280元/兒童640元
📍下午茶用餐時段暫不提供
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1080元/兒童540元；假日成人1280元/兒童640元
根據官網介紹，所謂「平日收費區間」是指週一至週四午晚餐以及週五午餐；而「假日收費區間」則是週五晚餐至週六週日午晚餐，以上收費還需要加上10%服務費。