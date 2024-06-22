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電動交通工具起火案件頻傳　高市消防局籲恪遵守操作規範

▲為因應電動車起火事件頻傳，各消防分隊加強電動車救災教育訓練，並使用相關器材如滅火毯和底盤式瞄子，以提高處理此類火災的效率和安全性。（圖／高市消防局提供）
▲為因應電動車起火事件頻傳，各消防分隊加強電動車救災教育訓練，並使用相關器材如滅火毯和底盤式瞄子，以提高處理此類火災的效率和安全性。（圖／高市消防局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

台北市發生一起電動滑板車爆炸引發火災的事件，再次引起市民對電動交通工具安全問題的關注。隨著電動交通工具的普及，相關火災案件也隨之增加。高市府消防局特此提醒市民在使用和存放電動交通工具時務必注意安全，呼籲市民共同關注電動交通工具的安全使用，嚴格遵守操作規範，保障自己和他人的生命財產安全。

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▲隨著電動交通工具的普及，相關火災案件也隨之增加。（圖／高市消防局提供）
▲隨著電動交通工具的普及，相關火災案件也隨之增加。（圖／高市消防局提供）
消防局第二救災救護大隊隊長樓振宇表示：這起電動滑板車爆炸事件再次提醒我們，電動交通工具在使用和充電過程中必須格外注意安全。我們建議市民朋友們在使用電動滑板車和其他電動交通工具時，要注意使用合格的充電設備，避免在封閉空間內長時間存放或充電，並定期檢查電池狀況，防止過熱或損壞。

▲如發現車輛或電動車充電中意外起火，務必盡速離開現場進行逃生與通報，並撥打119電話報案，以遠離危險、保障自身安全。圖／高市消防局提供）
▲如發現車輛或電動車充電中意外起火，務必盡速離開現場進行逃生與通報，並撥打119電話報案，以遠離危險、保障自身安全。圖／高市消防局提供）
高雄市政府消防局統計，高雄市自111年至113年5月期間，共發生37起電動車火災，其中以「微型電動二輪車」起火案件計26件最多（占70.3%）；「電動機車」計9件次之（占24.3%）；「電動輔助腳踏車」計2件排第三（占5.4%）。電動車火災起火機轉多來自於「電池」，因電池自燃大量能量釋放，易產生高溫及猛烈火勢，若發生於半夜或周邊存放大量可燃物時，將致火勢快速延燒，對人命及財產安全造成極大威脅。

根據內政部消防署提供的電動車救援安全注意事項，高雄市政府消防局提醒市民，場所平時維護應注意確保充電器設備乾燥清潔、充電器設備及電纜維護妥善收納、避免使用插頭轉接座及電器或充電過程異常請勿充電等事項。

如發現車輛或電動車充電中意外起火，務必盡速離開現場進行逃生與通報，並撥打119電話報案，以遠離危險、保障自身安全。同時為確保市民安全，高雄市政府消防局提醒以下電動車（微型電動二輪車等）火災預防注意事項包括購買前，請務必認明「審驗合格標章」，確保所購買的電動車符合安全標準，並勿自行改裝車輛，降低電線短路起火風險。

充電前，請使用原廠電池及線材，避免串接延長線或轉接器，建議周邊保持淨空，充電時，應控制合理的充電時間，若過程中發現異常發熱，應立即拔除插頭，在確保自身安全前提下，將電池移至戶外或安全處。人離開充電現場，無論是否完成充電，建議將插頭移除。

更換電池前，先觀察電池外觀，沒有異常膨脹、變形、損壞等情況再行充電或使用。 若在室內發生電動車起火，短時間內可能造成極大火勢，請立即呼叫屋內家人及早應變，避免延遲逃生。

消防局第二救災救護大隊第一中隊長余泰運表示：為因應電動車起火事件頻傳，各消防分隊加強電動車救災教育訓練，並使用相關器材如滅火毯和底盤式瞄子，以提高處理此類火災的效率和安全性，呼籲市民共同關注電動交通工具的安全使用，嚴格遵守操作規範，保障自己和他人的生命財產安全。

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