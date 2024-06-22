電動交通工具起火案件頻傳　高市消防局籲恪遵守操作規範

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高雄市政府消防局統計，高雄市自111年至113年5月期間，共發生37起電動車火災，其中以「微型電動二輪車」起火案件計26件最多（占70.3%）；「電動機車」計9件次之（占24.3%）；「電動輔助腳踏車」計2件排第三（占5.4%）。電動車火災起火機轉多來自於「電池」，因電池自燃大量能量釋放，易產生高溫及猛烈火勢，若發生於半夜或周邊存放大量可燃物時，將致火勢快速延燒，對人命及財產安全造成極大威脅。
根據內政部消防署提供的電動車救援安全注意事項，高雄市政府消防局提醒市民，場所平時維護應注意確保充電器設備乾燥清潔、充電器設備及電纜維護妥善收納、避免使用插頭轉接座及電器或充電過程異常請勿充電等事項。
如發現車輛或電動車充電中意外起火，務必盡速離開現場進行逃生與通報，並撥打119電話報案，以遠離危險、保障自身安全。同時為確保市民安全，高雄市政府消防局提醒以下電動車（微型電動二輪車等）火災預防注意事項包括購買前，請務必認明「審驗合格標章」，確保所購買的電動車符合安全標準，並勿自行改裝車輛，降低電線短路起火風險。
充電前，請使用原廠電池及線材，避免串接延長線或轉接器，建議周邊保持淨空，充電時，應控制合理的充電時間，若過程中發現異常發熱，應立即拔除插頭，在確保自身安全前提下，將電池移至戶外或安全處。人離開充電現場，無論是否完成充電，建議將插頭移除。
更換電池前，先觀察電池外觀，沒有異常膨脹、變形、損壞等情況再行充電或使用。 若在室內發生電動車起火，短時間內可能造成極大火勢，請立即呼叫屋內家人及早應變，避免延遲逃生。
消防局第二救災救護大隊第一中隊長余泰運表示：為因應電動車起火事件頻傳，各消防分隊加強電動車救災教育訓練，並使用相關器材如滅火毯和底盤式瞄子，以提高處理此類火災的效率和安全性，呼籲市民共同關注電動交通工具的安全使用，嚴格遵守操作規範，保障自己和他人的生命財產安全。