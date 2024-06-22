啦啦隊前輩不想輸後輩！短今「跳起劈一字馬」 直撞地板痛到爆哭
啦啦隊女神短今（胡馨儀）為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，憑著姣好的外貌和完美比例的體態，獲得許多粉絲的喜愛與支持。短今近日受邀上節目《小姐不熙娣》進行PK，節目中前輩與後輩的PK賽可以說是非常激烈，沒想到短今在展現大絕招「一字馬」時，跳起來張開腿後直接大力撞上地板，當場爆哭落淚，連主持人小S看了也被嚇到趕緊上前關心。
記者洪生儒／綜合報導
在最新的《小姐不熙娣》預告中，短今透露當天錄影前她詢問了6位來評分的素人來賓，結果發現他們全都是來幫冼迪琦加油打氣的。接著，畫面切換到短今要展現她的大絕招「一字馬」劈腿，她毫不猶豫地跳起來後張開雙腿劈下去，沒想到直接超大力撞擊地板，讓一旁的主持人小S跟派翠克看了都嚇一大跳。
短今在節目中痛到當場哭出來，一邊哭一邊表示：「我剛剛一個被氣到，我想說要劈腿，但我沒有拉筋，現在就是下面很痛。」冼迪琦在一旁看到也說：「我有點嚇到。」不料，其中一位男素人來賓竟說：「我覺得短今可以去養傷退休了。」小S一聽到這句話，馬上向那位來賓說：「你讓我很不爽耶！麻煩你出去好不好，我們不想讓你看小迪的表演了。」
不少網友看到預告片之後，也都紛紛留言表示：「希望她回去有好好休息，別輸給妹子」、「笑死了！很適合轉跑道當諧星」、「學姊很適合上綜藝節目」、「超好笑！短今可以多上節目嗎」、「還想繼續在洲際跟你的膝蓋相見歡好多年，別太早退休啊」、「真的要好好休息。」