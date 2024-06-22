金曲歌王施文彬憶父親遇空難離世！起飛5分鐘墜毀 心酸內幕曝光
59歲金曲歌王施文彬出道時，憑藉著和「二姐」江蕙合唱《傷心酒店》走紅，後續專輯多次入圍金曲獎，並在2007年拿下第18屆金曲獎最佳台語男歌手獎。不過他近日分享內心傷疤，透露自己出生前，爸爸就遇到台灣第一起民航事故「神岡空難」而離世，且當時對方是為了到台北陪伴媽媽，想要搭早一班的飛機，孰料卻意外搭上死亡班機。
記者朱祖儀／綜合報導
神岡空難發生於1964年6月20日，當時一架民航飛機要從台中飛往台北，不過剛從台中起飛不到5分鐘隨即墜毀，機上57人全數罹難。當時調查人員在報告中認定，該事故為飛行員發現左發動機超速後，急轉回公館空軍基地或水湳機場降落時失控，後續中央情報局（CIA）解密調查報告則顯示，失事現場各種跡象推測為一起劫機事件，真相眾說紛紜。而當時飛機上有許多知名人士，包括國際電影懋業創辦人陸運濤夫婦、時任台灣新聞處長吳紹璲夫婦等，其中也包含擔任飛機維修人員的施文彬爸爸施國華。
此事件近日適逢60周年，施文彬便在6月20日當天於臉書轉發相關報導，悲痛憶起亡父，表示「今天是我父親的忌日，當年他為了提早一班機，為了回台北陪懷著我的媽媽，補位上了這班飛機」。雖然文章只有短短幾個字，但仍讓許多粉絲感到鼻酸，表示「爸爸很愛媽媽，好遺憾的故事」、「彬哥，很遺憾與難過聽到您父親的這一段往事，但您父親在天上一定非常以您為榮」、「想不到彬哥的父親遇上這種災難」。
據了解，當時施國華原本預計要在同年7月外派到美國受訓，6月20日當日正想從台中飛往台北陪伴太太，沒想到卻遇到空難過世，施文彬因此成為遺腹子。而施國華過世半年後，施文彬才出生，由母親單獨撫養長大。
先前施文彬受訪時也透露，爸爸過世時才和媽媽結婚半年，沒想到就因為意外天人永隔，媽媽情緒崩潰差點走上絕路。但做傻事之前看到隆起的肚子，這時心中閃過要為施家留骨肉的念頭，因此最後選擇好好活下來，且一路栽培施文彬走上音樂之路。
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