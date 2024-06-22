覆議失敗又要釋憲！他批民進黨把別人選的立委當垃圾　搞民主獨裁

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提到青鳥行動，沈政男說，前陣子青鳥行動正熾烈的時候，有人在雨中淋雨，手上拿個牌子，上頭寫著：「我可以淋雨，民主不行！」青鳥們看了好感動，紛紛說，台灣，有救了！「呵，是嗎？我只覺得毛骨悚然啊！原來，台灣教改弄了三十年，民主教育就只有這等程度。」
沈政男說，民主不能淋雨，意思就是國會改革法案等於讓民主淋雨，也就是不符合你心目中的國會樣子，問題是你懂各國憲法嗎？知道歐美的質詢與聽證制度如何嗎？說穿了，就是一種獨裁心態，只是包裝成民主模樣。民主，就不是這樣啊！
事實上連青鳥行動的那些發起人，也沒有搞清楚什麼是民主。他們甚至更扯，說什麼「你若心中有台灣，我們未來就有希望」，意思就是藍白陣營心中沒台灣，你們才是台灣的希望，是不是？一天到晚，就在分化台灣社會！
沈政男不滿，什麼台灣隊、挺台灣！好像不同黨派就是非我族類、不是台灣人一樣。今天否決覆議案的國會，是幾個月前才成立的，等於是最新民意，他們代表人民修正了法案，這是人民的最新授權，既合法又有正當性，怎麼，你們硬是要把人家打成十惡不赦，只有你們的意見才是真理？四個字：獨裁心態。明明才剛選舉完喔，就因為不能接受國會改革法案，民進黨就訴諸下鄉造勢那一套，根本不把代議政治放在眼裡。說什麼「沒討論、沒民主！」有本事就把台灣改成直接民主，所有法案都由一、兩千萬人一起討論與表決好了。說穿了，綠營就是把別人所選的立委當成垃圾，只有你們的最優秀，基本上就是一種獨裁心態。
沈政男說，蔡英文八年，最大的錯誤，就是助長這樣的氛圍，讓台灣社會撕裂越來越嚴重。現在，民進黨另一個辦法，就是搞罷免，但因為有一年任期限制，因此暫時還動不了藍營立委。他們會做的，當然就是把氣發洩在基隆市長謝國樑的罷免案。
沈政男最後喊話，民主越成熟，應該會讓人民更加彼此信任，但台灣民主卻是讓人民更加彼此猜疑與對立，說穿了就是民主的價值沒有進到內心，非常多的人心中都躲著小小獨裁者。說什麼，「爛咖竟在國會當皇帝」，嘿，你靠翻白眼就能當立委，不過是半斤八兩與三百公克的差別而已。這就是台灣民主。