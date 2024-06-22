新聯盟「9+1」真會成立？王文祥記者會從簡帶過　一切都說未定案

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王文祥表示，目前的兩聯盟因為成立時間不同、制度規章不同的包袱，籌組「新的聯盟」，這不是第三個聯盟，而是整合所有的資源在一起，才能促進台灣職籃更加壯大，因此他們決定跳脫PLG與T1聯盟，籌組一個全新的台灣職籃聯盟。
PLG和T1兩聯盟11支球隊目前有9隊簽下意向書，包括：新北國王、福爾摩沙夢想家、新竹御頂攻城獅、高雄17直播鋼鐵人、臺北台新戰神、新北中信特攻、臺南台鋼獵鷹、高雄全家海神、台啤永豐雲豹，再加上一支來自東南亞新加坡的球隊。
王文祥在記者會上表示，他出面代表國內各職籃球團，分享共同計劃的下一步。但是除了王文祥董事長只是在記者會上照稿念了一遍，之後就由新北國王執行長陳信生進行聯訪，不過聯訪上並沒有透露新內容，而是在5分鐘的時間裡連續表示「不能透露」、「要盡快進行會議」。
下一步時間表？王董沒說太多
目前T1職籃聯盟預計將在7月6日舉辦測試會，7月11日進行選秀大會。而P.League+方面，則是會在7月3日舉辦新秀體能測試會，7月10日進行選秀大會，時間相當緊迫。但是由這9隊籌組的「新聯盟」沒有下一步的消息，只說會盡快，也拒絕透露是否會參加PLG選秀會。
王文祥並未透露另外兩支球隊是哪兩隊，外傳是富邦勇士和桃園璞園領航猿，但他並未證實如此資訊的真實性。另外，若這兩支球隊不參加新聯盟，是否還是會照原計畫繼續前行？陳信生也表示這方面的問題都還需要討論。
王文祥董事長記者會Q&A回應：
王文祥是以什麼身分宣布此消息？
王董：我是以一個籃球隊老闆的身分（出席記者會），Phil之前已很努力去溝通，我只是代表大家來宣布，也沒有什麼身分。首先我們兩年多前就已有討論兩聯盟合併，現在我們抓住時間，有這麼多家團隊已經同意，所以才快速宣布。
新聯盟還未參加的2隊是哪兩隊？
王董：這個我們在理事會裡會繼續溝通，希望所有球隊都能參與，現在這方面都不方便溝通。
PLG選秀在即，新北國王是否會參加？
Phil：解釋所有球隊和聯盟共同，時間緊迫，選秀簽下球員，接下來會跟所有參與者一起討論。
王董：團結才是力量，美國職籃歷史雖然比我們長很多，也是兩聯盟變一聯盟，NBA成長速度變很快，台灣要和美國學習。希望能鼓勵更多小孩、年輕人參與這個運動。看到新北國王球迷的支持，讓我們投資這麼大的心血和時間，都是值得的。
「理事會」公關稿：
Q：新聯盟，會有多少支球隊？
A：成立新聯盟是第一階段，目前會先有九支球隊加入，各隊代表會共同成立理事會，進行第二階段的工作討論，在公平、公正的原則下，將有意發展籃運的企業都共同納入考量，以壯大籃運。
Q：新聯盟的名稱，何時會宣佈？
A：此次新聯盟的各個成員，都是有運作職籃聯盟超過三年經驗的團隊，相信很快會有好消息，來告訴各位。
Q：過去籃協曾表態，不會發第三張職籃執照，新聯盟的執照那裡來？
A：新聯盟不是「第三個聯盟」，所以新聯盟的執照，不是問題。
Q：為什麼不是用P+併購T1，或是T1併購P+，而是成立新聯盟？
A：這次參與新聯盟的各球團，都是有感於台灣職籃要進入下一個階段，過去二個聯盟都有優缺點，尤其此次，有來自新加坡的球團表達參與的意願，這涉及到賽季期間，跨國比賽的安排，這也是需要新聯盟來進行制度調整的地方。
在提升球員舞台、比賽公信力，以及聯盟運作的專業性上，參與新聯盟的球團都想要提升，因此在球員選秀、裁判制度，以及聯盟幹部方面，我們都會討論如何再優化，給大家更好的籃球比賽。
Q：目前有將近九支球隊，不會有過多的問題嗎？
A：擴大台灣籃運，是此次加入新聯盟成員的共識，各隊代表會共同成立理事會，進行第二階段的工作討論，在公平、公正的原則下，將有意發展籃運的企業都共同納入考量，以壯大籃運。
Q：目前兩個聯盟，在台北、新北、桃園、高雄四個城市都有球隊，未來這些地方都會有兩隊嗎？
A：在成立新聯盟之前，新北就有兩隊，過去的運作也沒有問題，甚至球場的佈置也有合作的地方。今年桃園的兩支球隊，都打進各自聯盟的冠軍戰，場地也協調充足，未來的作法，將由新的理事會成員，進行討論。