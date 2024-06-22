台鐵撞土石流列車出軌 卓榮泰鞠躬致歉：下月坐火車檢視是否安全
台鐵229次列車（EMU3000型自強號）昨在花蓮路段西正線撞上土石流，造成列車出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷。行政院長卓榮泰今（22）日到花蓮視察時向民眾鞠躬致歉，「我們努力不夠、也努力不夠快」，一定會檢討及記取錯誤；他並表示，下個月他要坐火車來，檢視是不是夠安全。
記者陳佩君／台北報導
卓榮泰今率交通部長李孟諺、內政部長劉世芳到花蓮視察「0403地震太魯閣國家公園與中橫公路東段災後復建情形」。針對台鐵列車撞土石流致出軌事件，卓榮泰表示，今天是自520以來，第二次到花蓮，本來排一整天，昨天發生列車出軌，心情完全不一樣。
卓榮泰認為，這兩個半月來，台鐵如果能多做一點事情，包含系統、人員訓練等，會不會避免這樣的事發生？他進一步說，他要對所有傷者，表示行政院的關懷，除了司機員外，其餘傷者已返家，但要持續關懷。
卓榮泰提到，昨天事件發生後，229列車長跟隨車人員，到晚上還在進行疏散工作，對於台鐵同仁的辛苦，他感到相當欣慰；卓榮泰指出，在0403後，告警監視系統已經加強，但是不是區段有疏漏，還是有其他原因？昨天已責令台鐵全面檢視告警系統，是否該加強之處。
卓榮泰表示，在不影響大家返鄉情況下，下個月他要坐火車來，檢視是不是夠安全，要同島一命。他說，對於台八線，行政院核准9.8億，對邊坡、明隧道進行修復及加強，工程單位務必有效率完成，早一天做好，早給人民保障。