捕獲野生劉亦菲媽媽！「不老絕美照」瘋傳 粉絲讚：歲月不敗美人
有著「神仙姐姐」封號的中國女星劉亦菲，她的外婆、媽媽和阿姨的合照曾經在網路上瘋傳，因爲一家人的基因太過強大，一個比一個還要美，顏值都高到讓人忍不住讚嘆，甚至連劉亦菲都曾自嘲是「全家最醜」。最近有網友在義大利巧遇劉亦菲的媽媽劉曉莉，拍下照片PO到網路上後，掀起熱烈討論，大家紛紛稱讚劉亦菲媽媽都沒什麼變老，直呼她是「歲月不敗美人」，吸引大批網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
劉亦菲主演的戲劇《玫瑰的故事》現正熱播中，她在劇裡的各種時髦造型和感情生活成了觀眾們特別關注的焦點。而近期有網友在網路上分享自己在義大利巧遇劉亦菲媽媽劉曉莉的照片，從照片中可以看到，劉曉莉穿著墨綠色的上衣，脖子上圍了一條絲巾，頭上則架著墨鏡，坐在一間露天咖啡廳一邊用餐一邊跟朋友聊天，整個人散發出像大明星般的氣質，讓人忍不住多看一眼。
其實，65歲的劉曉莉曾經是知名的舞蹈演員，她過去也曾因為精緻的五官和優雅氣質掀起網友討論，粉絲們也都認為劉亦菲完美繼承媽媽的美人基因，甚至還有網友在網路上曬出多張劉亦菲與媽媽劉曉莉的合照，從年輕到年老的合照中，都可以看到劉亦菲與媽媽始終保持高顏值，讓人讚嘆不已。
此外，劉亦菲在15歲時便拍攝了廣告出道，後來也在《天龍八部》中飾演王語嫣一角，憑著仙女氣質的形象在演藝圈走紅。而劉亦菲在21歲的時候，曾經跟李連杰、成龍合作拍攝電影《功夫之王》，當時媽媽劉曉莉也客串了王母娘娘一角，母女罕見同框，讓影迷們都相當驚豔。