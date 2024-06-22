日本高中只剩18人！「6名球員」拚到縣內第一　奇蹟晉級全國大賽

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不過南陵高中近期迎來了奇蹟，因為目前校內男子籃球隊「南陵黑獅鷲隊」的6名隊員，在近期打敗了和歌山縣的其他各路強敵，成功晉級8月份舉辦的全國大賽，不過由於校內經費缺乏，球隊只好將學校與隊員們的故事放上募資平台，沒想到意外引爆轟動，目前已經募得630萬日圓（約新台幣127萬）。
據了解，「南陵黑獅鷲隊」剩下的6位成員都是來自外縣市住宿就讀的三年級學生，其中有一位來自奈及利亞的留學生，身高超過200公分，擔綱球隊的內線守護神。
而隊長二宮有志的故事更是充滿戲劇性，出生於愛知縣名古屋市的他，從小就開始接觸籃球，當地籃球名校高中雲集，充滿天分的二宮，早在15歲就讀國中2年級時，就被當地球隊邀請，更希望他能待在當地高中就讀，之後繼續參加18歲組，並成為名古屋地區B級聯賽的職業球員。
不過二宮心裡有個夢想，就是想要參加全國高中籃球聯賽，但由於愛知縣當地高中強校眾多，想要脫穎而出進入全國大賽難度很高，再加上當時南陵高中有認識的初中學長，二宮才會決定奔赴和歌山縣，一圓自己的全國大賽夢。
二宮高中一年級時，學校球隊還有多達46人，南陵也在和歌山當地算是一方強者，沒想到不久後學校爆發債務危機，大批師長、體育生皆因此離開，等到高一學年結束後，整支球隊就只剩下6個球員，而且與二宮一樣都是高一生。
但這6人仍舊不放棄籃球夢，不但在困苦的環境下，建立了深厚的羈絆，更在高三這一年成功以6人陣容取得地區預賽第一名，進軍將8月於福岡縣舉辦的全國大賽。
但由於校內資源仍舊匱乏，隊伍負責人希望能籌措50萬日圓（約新台幣10萬）來支付這些球員前往福岡的住宿、通勤費用，因此將6人的籃球故事放上募資平台「READYFOR」，沒想到經過媒體曝光後，短短幾天已經超標達成目標，募得630萬日圓，宛如熱血動漫的劇情真實上演，也感動了無數民眾。