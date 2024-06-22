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日本高中只剩18人！「6名球員」拚到縣內第一　奇蹟晉級全國大賽

▲位於和歌山縣的南陵高中，全校剩下18人，但靠著6名球員，成功闖進全國大賽。（圖／翻攝IG@nanryoublackgriffins）
▲位於和歌山縣的南陵高中，全校剩下18人，但靠著6名球員，成功闖進全國大賽。（圖／翻攝IG@nanryoublackgriffins）

記者潘毅／綜合報導

日本熱血動漫的經典劇情竟在現實上演！位於和歌山縣的南陵高中，受到當地少子化、人口外流，學生已經逐年銳減，又加上先前團隊營運不善，導致校內目前剩下18位學生，其中有6人是籃球隊成員，沒想到這些大男孩竟然開創奇蹟，打贏縣內所有對手，進軍全國大賽，奇蹟般地經歷曝光後，也引發各界關注。

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和歌山縣南陵高中受到當地少子化的嚴峻影響，學生數逐年銳減，再加上先前營運的師資團隊決策錯誤，導致校內情況越來越糟，不但老師們的薪資發不出來，連提供給學生的營養午餐也超慘淡，大批學生受不了這種待遇，紛紛申請轉學，目前校內更只剩下18名學生，校方也被迫停止招生，營運團隊也在4年解散重組，由新一批人進行接手改革，並嘗試償還過去的債務。

▲「南陵黑獅鷲隊」的球員們，從高一開始就不斷努力，如今終於美夢成真。（圖／翻攝IG@nanryoublackgriffins）
▲「南陵黑獅鷲隊」的球員們，從高一開始就不斷努力，如今終於美夢成真。（圖／翻攝IG@nanryoublackgriffins）
不過南陵高中近期迎來了奇蹟，因為目前校內男子籃球隊「南陵黑獅鷲隊」的6名隊員，在近期打敗了和歌山縣的其他各路強敵，成功晉級8月份舉辦的全國大賽，不過由於校內經費缺乏，球隊只好將學校與隊員們的故事放上募資平台，沒想到意外引爆轟動，目前已經募得630萬日圓（約新台幣127萬）。

據了解，「南陵黑獅鷲隊」剩下的6位成員都是來自外縣市住宿就讀的三年級學生，其中有一位來自奈及利亞的留學生，身高超過200公分，擔綱球隊的內線守護神。

而隊長二宮有志的故事更是充滿戲劇性，出生於愛知縣名古屋市的他，從小就開始接觸籃球，當地籃球名校高中雲集，充滿天分的二宮，早在15歲就讀國中2年級時，就被當地球隊邀請，更希望他能待在當地高中就讀，之後繼續參加18歲組，並成為名古屋地區B級聯賽的職業球員。

不過二宮心裡有個夢想，就是想要參加全國高中籃球聯賽，但由於愛知縣當地高中強校眾多，想要脫穎而出進入全國大賽難度很高，再加上當時南陵高中有認識的初中學長，二宮才會決定奔赴和歌山縣，一圓自己的全國大賽夢。

▲「南陵黑獅鷲隊」一路過關斬將，成為和歌山縣第一名的隊伍，將代表參加全國大賽。（圖／翻攝IG@nanryoublackgriffins）
▲「南陵黑獅鷲隊」一路過關斬將，成為和歌山縣第一名的隊伍，將代表參加全國大賽。（圖／翻攝IG@nanryoublackgriffins）
二宮高中一年級時，學校球隊還有多達46人，南陵也在和歌山當地算是一方強者，沒想到不久後學校爆發債務危機，大批師長、體育生皆因此離開，等到高一學年結束後，整支球隊就只剩下6個球員，而且與二宮一樣都是高一生。

但這6人仍舊不放棄籃球夢，不但在困苦的環境下，建立了深厚的羈絆，更在高三這一年成功以6人陣容取得地區預賽第一名，進軍將8月於福岡縣舉辦的全國大賽。

▲「南陵黑獅鷲隊」捧起第一名獎盃。（圖／翻攝IG@nanryoublackgriffins）
▲「南陵黑獅鷲隊」捧起第一名獎盃。（圖／翻攝IG@nanryoublackgriffins）
但由於校內資源仍舊匱乏，隊伍負責人希望能籌措50萬日圓（約新台幣10萬）來支付這些球員前往福岡的住宿、通勤費用，因此將6人的籃球故事放上募資平台「READYFOR」，沒想到經過媒體曝光後，短短幾天已經超標達成目標，募得630萬日圓，宛如熱血動漫的劇情真實上演，也感動了無數民眾。
 

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