台灣職籃新聯盟9隊曝光！富邦勇士、領航猿未加入 王文祥回應了
新北國王董事長王文祥今（22）日召開記者會，宣布將正式成立新聯盟。新聯盟已收到來自PLG和T1聯盟共9支球隊的加盟意向書，以及未來將有1支東南亞隊伍加入，共有10支球隊，外傳台北富邦勇士和桃園璞園領航猿未加入，對此王文祥表示：「我們理事會將繼續溝通，現在還不便透露。」
記者路皓惟/綜合報導
王文祥首先感謝各球團的肯定與信任，並代表大家宣布了成立「新聯盟」的計劃。他表示，新聯盟已獲得PLG與T1聯盟共9支球隊的加盟意向書，未來還會有來自東南亞的球團加入，共有10支球隊同意加盟。王文祥也將持續邀請有意壯大台灣籃球發展的企業團體加入。
新賽季至少將有9支球隊，包括PLG的新北國王、福爾摩沙夢想家、高雄17直播鋼鐵人、新竹攻城獅4隊，以及T1的台北台新戰神、台啤永豐雲豹、台南台鋼獵鷹、高雄全家海神、新北中信特攻5支隊伍。
針對富邦勇士與桃園領航猿未被提及，王文祥在記者會上說明，「我們在理事會裡面會繼續溝通，希望全部球隊都可以一起參與，我們會繼續溝通，但現在還不方便透露。」
王文祥表示：「 在公平、公正的原則下，由成員共同商討「新聯盟」的名稱、規章制度與權利義務。敬請期待，台灣職籃即將進入全新篇章，就像美國NBA的東西區制度，台灣『新聯盟』將為台灣籃球帶來更多可能。」