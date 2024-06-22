「調酒師夢靨」Ramos Gin Fizz 史上最難做調酒解密：可練二頭肌
手法變化萬千的調酒，滋味堪稱也是千滋百味，近幾年台灣的酒吧水準也愈來愈高，各家酒吧都有其定位與主打系列，但是說起一款酒應該所有調酒師都害怕，「RAMOS GIN FIZZ」因為調製相當費工耗時，普遍被通稱是「調酒師的夢靨」。
記者葉盛耀/綜合報導
台南安平雅樂軒酒店1樓的W XYZ，最近推出一款「好芒羅夢思」(Mango Ramos Gin Fizz)，由芒果、琴酒、芒果、蘇打水等調製。台南安平雅樂軒酒店特別提到，這是個芒果口味的Ramos Gin Fizz，而Ramos Gin Fizz有「調酒師夢靨」之稱號，也被調酒師們戲稱說是「可訓練二頭肌」的經典調酒。
原來Ramos Gin Fizz起源於美國紐奧良，1888年由調酒師 Henry C. Ramos 所研發，號稱最費時費力的調酒之一，而要深究「RAMOS GIN FIZZ」，就要先提到另一杯更為經典的「Gin Fizz」調酒，其配方通常是琴酒加入糖、檸檬汁、蘇打水等；而「RAMOS GIN FIZZ」則於此配方中又更加入奶油、蛋白、橙花水等，其最難以製作的地方，就是蛋白與奶油必須費時加以搖晃，才能產生細緻綿細的泡沫，等最後調酒師於杯內注入蘇打水時，杯裡的泡沫會突破表面張力緩緩高出杯面並顯得高聳。
台南安平雅樂軒酒店也私下透露，因為現代技術與時俱進，演化出更縮短時間的製作方法，但是點這款酒的顧客仍然需耐心等待一下下，相比其他調酒Ramos Gin Fizz 仍需要搖盪較久的時間，在酒吧最忙的時候點這杯酒，是挑戰調酒師的極限。而因為「RAMOS GIN FIZZ」這杯調酒的酒感不強，所以也成為女性最愛經典調酒之一。
除了台南安平雅樂軒酒店，台北也有數數幾家酒吧願意製作這款調酒，像是由VG餐飲集團打造的SPEEDRUN by VG Taipei，酒單中有款「卡比之星」，就是在「RAMOS GIN FIZZ」中還加入莓果、洛神花等元素，滋味更酸甜，喝起來也更順口。