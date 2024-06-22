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全聯標價「紅色4字陷阱」被抓包！婆媽買過認了：結帳馬上虧錢

▲全聯福利中心因為營業時間長，加上販售生鮮雜貨、日常用品等應有盡有，已經成為台灣人不可或缺的重要商場。（示意圖非當事店家/記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心因為營業時間長，加上販售生鮮雜貨、日常用品等應有盡有，已經成為台灣人不可或缺的重要商場。（示意圖非當事店家/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心因為營業時間長，加上販售生鮮雜貨、日常用品等應有盡有，已經成為台灣人不可或缺的重要商場。然而，全聯過去「結帳速度」在近幾年已經明顯有提升之後，現在卻出現新的缺陷，有網友分享每次去全聯買東西時，只要標價上出現「買多賺多的紅色字樣」，常常都會發現價格出錯的情況，引起廣大迴響。

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有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「去逛全聯發現優酪乳單件55元、2件112元，然後還寫買多賺多，還是說我不懂全聯的意思？」只見貼出的照片，該組優酪乳單組10入，一組價格為55元，兩組價格應該為110元，結果標價上卻寫112元以外，還有大大的紅色字樣寫「買多送多」，令人不解。

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▲網友分享去逛全聯時，看到「買到賺到」標價優惠，但仔細看卻發現怪怪的。（圖/路上觀察學院）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「摁？你買多全聯賺多，完全合理吧」、「買的是你，賺的是全聯，完全沒問題」、「每次去全聯都要考數學還有大家來找碴」、「數學不好可是不能去全聯的，結帳馬上就虧錢了」、「這種寫買多賺多的超常標錯價格.....一沒注意就虧了」、「老毛病了，比結帳速度慢還要更嚴重，都還是沒改進。」

全聯商品太多「標價不準確」！老毛病比結帳速度慢更慘

事實上，網友所提到的全聯「優惠標價不準確」事件，老早就不是第一次發生，也不是單店才有的問題，過去在全聯相關社團當中，就有不少婆媽貼出類似的情況，只要標價上出現「買多賺多」的優惠折扣，偶爾都會有「買一件比買兩件划算」的問題。

而值得注意的是，這種「買多賺多標價」的情況還會有所不同，像是有的是寫「單瓶45元，買兩瓶92元，平均一瓶46元」，變成買兩瓶比買一瓶貴；有的則是「單桶冰淇淋79元，兩桶149元，平均一桶74.5元」結果標價底下的促銷價其實是69元，「買多賺多」根本大虧錢。

▲也有人發現有促銷價的價格，比這種「買到賺到」的兩件組合還便宜的情況，讓人感到不解。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲也有人發現有促銷價的價格，比這種「買到賺到」的兩件組合還便宜的情況，讓人感到不解。（圖/我愛全聯好物老實說）
綜觀來看，全聯因為商品的種類實在太多，店員在有限的時間內必須完成頻繁活動檔期標價更換，難免會出錯大家都能理解，但消費者一再的反應之後，公司理應也要做出相對策略，不論是增加人力也好，教育員工更細心也罷，全聯既已成為超市龍頭霸主，未來如何提升「標價正確性」，獲得更多消費者認同，也是非常重要的課題之一。

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