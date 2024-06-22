張學友昔拒幫哥哥「還千萬賭債」！母下跪求情　他心死斷兄弟關係

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張學友的父親愛賭博，哥哥張學智在耳濡目染之下也同樣嗜賭如命，還經常跑到澳門賭場賭博，且靠著和張學友相似的外型借了一大筆錢，長期下來張學友只能不斷替哥哥擦屁股還錢。直到後來某次張學智又欠了6、700萬港幣（約新台幣2349萬至2741萬元），張學友終於受不了，直言「我為什麼一直要幫你還這個錢，我這次不會再幫你還」。
沒想到張學智竟回，「你有上億身家，你幫我還個幾百萬會死嗎？」但張學友仍堅持拒絕幫忙還錢。張學智就直接跑去向媽媽哭訴，「如果這筆不還，我會斷手斷腳」，媽媽隨即找上張學友，且二話不說就下跪求情，張學友當下欲哭無淚，強調這是最後一筆，「他不再是我哥哥」，2人從此恩斷義絕。
許聖梅也提到，過去「二姐」江蕙也是如此，賺到的錢都交給大姐處理，沒想到大姐也被別人帶去賭博，導致最後所有積蓄都歸零，甚至搞到黑衣人跑到唱片公司；林依晨也一樣，父母離異之後，媽媽為了養他們欠下許多卡債，林依晨同樣選擇慢慢替媽媽還清債務。
事實上，張學友和張學智斷絕聯繫之後，哥哥一氣之下還離家出走，2人再度見面是在父親的葬禮上，當時他們的互動是許多媒體關注的焦點，只見張學友帶著妻女一起到葬禮替父親誦經，全程都沒有和哥哥交談，可見雙方仍未冰釋前嫌。