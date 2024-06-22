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張學友昔拒幫哥哥「還千萬賭債」！母下跪求情　他心死斷兄弟關係

▲張學友昔日拒絕替哥哥還賭債，沒想到媽媽竟下跪求情，讓他心死決定斷絕兄弟關係。（圖／超級圓頂提供）
▲張學友昔日拒絕替哥哥還賭債，沒想到媽媽竟下跪求情，讓他心死決定斷絕兄弟關係。（圖／超級圓頂提供）

記者朱祖儀／綜合報導

62歲「歌神」張學友日前在台北小巨蛋舉辦《張學友60+巡迴演唱會》，吸引許多粉絲前去朝聖。不過張學友認真工作的背後，卻藏著難解的家庭問題，資深媒體人許聖梅近日透露，張學友其實有一個賭鬼哥哥，每次都到賭場欠了上百萬，甚至上千萬的債務。某次張學友忍無可忍拒絕幫忙，結果哥哥竟找媽媽幫忙下跪求情，讓張學友欲哭無淚，決定幫完最後一次後斷絕兄弟關係。

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許聖梅在節目《震震有詞》提到，日前剛完成台北小巨蛋演唱會的張學友，即使上了年紀之後，仍不斷努力工作，其實背後是有苦衷的。原來張學友有一個哥哥叫作「張學智」，2人長得十分相像，照理來說哥哥也應該和他一樣在演藝圈發光發熱，不過因為他們個性大不同，命運也完全不一樣。

張學友的父親愛賭博，哥哥張學智在耳濡目染之下也同樣嗜賭如命，還經常跑到澳門賭場賭博，且靠著和張學友相似的外型借了一大筆錢，長期下來張學友只能不斷替哥哥擦屁股還錢。直到後來某次張學智又欠了6、700萬港幣（約新台幣2349萬至2741萬元），張學友終於受不了，直言「我為什麼一直要幫你還這個錢，我這次不會再幫你還」。

▲張學友《張學友60+巡迴演唱會》台北站最終場，唱到安可橋段時嗓子突然大開，即興演出〈心碎了無痕〉、〈真心的朋友〉嗨翻全場，他無奈表示：「我真的盡力了。」（圖／JDS提供）
▲張學智愛賭博，每次都靠張學友幫忙擦屁股，還嗆「幫忙還幾百萬會死嗎」。（圖／JDS提供）
沒想到張學智竟回，「你有上億身家，你幫我還個幾百萬會死嗎？」但張學友仍堅持拒絕幫忙還錢。張學智就直接跑去向媽媽哭訴，「如果這筆不還，我會斷手斷腳」，媽媽隨即找上張學友，且二話不說就下跪求情，張學友當下欲哭無淚，強調這是最後一筆，「他不再是我哥哥」，2人從此恩斷義絕。

許聖梅也提到，過去「二姐」江蕙也是如此，賺到的錢都交給大姐處理，沒想到大姐也被別人帶去賭博，導致最後所有積蓄都歸零，甚至搞到黑衣人跑到唱片公司；林依晨也一樣，父母離異之後，媽媽為了養他們欠下許多卡債，林依晨同樣選擇慢慢替媽媽還清債務。

事實上，張學友和張學智斷絕聯繫之後，哥哥一氣之下還離家出走，2人再度見面是在父親的葬禮上，當時他們的互動是許多媒體關注的焦點，只見張學友帶著妻女一起到葬禮替父親誦經，全程都沒有和哥哥交談，可見雙方仍未冰釋前嫌。

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