勇兔祝舊愛書偉新婚快樂 結伴黃姵嘉拜月老「條件寫滿一張A4」
勇兔（林筳諭）和書偉情斷分手，兩人還是同門朋友，男方近日和謝京穎甜蜜完婚，她今（22）日出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》收視破2慶功見面會，大方送上祝福並拍手：「新婚快樂、永浴愛河、早生貴子。」她和黃姵嘉都單身，一起結伴拜月老，被鍾欣凌爆料：「條件寫滿一張A4，詳細到身高體重、內在都有。」
記者林奕如／台北報導
《婆婆2》演員群鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、勇兔、李齊、導演鄧安寧22日在台北京站會粉絲，現場擠滿上百位粉絲，飾演婆婆的靈魂人物鍾欣凌人氣夯，一出現引起尖叫，眾人開心收視創新，更放話破3劇中男演員們要全裸，眾人笑這可能會變成驚嚇，勇兔、黃姵嘉則狂虧：「要讓大家知道男星都是平民，但他們都是中年了，維持得滿好。」
勇兔、黃姵嘉現在都單身，結伴拜月老，勇兔列出條件「孝順、尊重動物、比我高、經紀狀況穩定、不用跟公婆住最好」，當時去拜月老前，還先看過黃姵嘉寫的條件，驚覺這一條可以參考，也跟著寫下來，黃姵嘉則是爆料：「她還有寫最好有房有車。」讓勇兔嗆聲：「妳也把妳的條件唸出來。」勇兔也分享當時拜月老的情況，「大家都很認真，現場沒人拿小抄，只有我拿手機一直唸很心虛，唸到第10條，後面就快速講完。」拜完月老後，中間有出現過對象，不過也不了了之，現在對感情隨緣。
鍾欣凌看勇兔、黃姵嘉單身，推薦單身的李齊是好對象，「李齊是女兒兔寶學校的小提琴老師，女兒因為他決定學小提琴，家長群組也熱烈討論老師很帥。」她加碼爆料，李齊家底深厚，光是一把小提琴就價值3千萬，喝水只喝法國礦泉水，還笑問：「家裡有幾台車？」李齊玩笑回答：「妳說法拉利喔。」眾人做效果驚呼，最後李齊被逼問家世，透露爸媽經商、家住大安區，家裡停車地方就有3層，自己平常慣開賓士。