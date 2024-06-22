柴犬咬死大湖公園綠頭鴨！北市動保處出手了 飼主「最重罰30萬」
嫻靜的公園裡出現駭人一幕！近期有民眾於台北市內湖的大湖公園散步，目睹前方飼主牽著柴犬散步，狗卻突然攻擊野生綠頭鴨，還咬著不放，當事人手持手機前錄影喝斥，女飼主才拿出棍子「輕輕拍打」狗，但最終鴨子還是已經死亡，完整過程引爆網路譁然，對此，台北市動物保護處也將出手了。
記者潘毅／綜合報導
當事人在論壇Dcard上驚魂未定地發文，提到自己在內湖區的大湖公園散步，卻突然發現前方有柴犬攻擊走在道路的綠頭鴨，犬隻雖有牽繩，但飼主卻沒有積極制止狗狗攻擊鴨子。
隨後當事人拿起手機記錄蒐證，此時飼主才拿出棍子輕拍狗狗，但仍無法制止柴犬的攻擊行為，而在狗口中的綠頭鴨則越來越沒有力氣掙扎，漸漸失去了生命跡象。
當事人也質問「為何不把柴犬嘴巴拉開？」怎料女飼主竟回嗆「你知道狗咬住後就打不開了嗎？」事件畫面曝光後，立刻引爆眾怒，更替無辜失去生命的綠頭鴨感到不捨。
後續當事人也進行報警，並請請動保協會到場處理綠頭鴨屍體。針對本次事件，動保處也表示，預計24日通知飼主說明，依照目前畫面初步判斷，飼主已經違反動物保護法以及野生動物保育法，依動保法規定，飼主應防止寵物無故侵害他人生命、身體、自由或財產，若違反可沒入犬隻；野保法規定，一般類野生動物不可任意獵捕，若違反，「可處新台幣6萬至30萬元罰鍰」。此案將進行後續調查，若查有違法會依法裁處。