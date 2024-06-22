藝文新地標　恆春文化中心民謠館啟用

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潘孟安回到故鄉，與鄉親一起見證民謠館啟用。他表示，自己從小聽長輩唱民謠長大，民謠是他的生活記憶。歷經多年的文化扎根，恆春民謠從地方音樂慶典、創下千人傳唱的金氏世界紀錄，到自製「半島風聲相放伴」民謠音樂劇，近年更唱響國際。恆春文化中心是台灣最南端重要的文化建設，期待未來能發展「定目劇」，帶動恆春半島的文化觀光。
周春米表示，恆春半島傳唱百年的民謠文化，是台灣最珍貴的文化資產。今年4月，她帶領民謠傳藝師到美國演出，讓恆春民謠走上世界舞台。為奠基與傳承恆春半島在地文化，3年前潘孟安在擔任縣長期間，推動「恆春文化中心」計畫，建立全台最南端的藝文新基地。率先動工的民謠館終於落成啟用，劇場館也預計明年完工。
恆春文化中心由中華民國傑出建築師獎得主建築師王銘顯，以及日本知名建築師團紀彥聯手設計，建築結合海洋文化及古蹟等元素，以文化港灣為隱喻，基地如同海灣中停泊的船型建築，承載著恆春半島故事即將開帆啟航。一樓內部設有台灣首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，由策展設計師方序中帶領導覽，介紹六大展區細述半島今昔故事，從自然風景、人文故事到音樂藝術，民眾依循聲音線索即可展開屬於半島的聽覺旅程。