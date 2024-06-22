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藝文新地標　恆春文化中心民謠館啟用

▲恆春文化中心民謠館正式啟用，基地如同海灣中停泊的船型建築，承載著恆春半島故事開帆啟航。（圖／屏東縣府提供）
▲恆春文化中心民謠館正式啟用，基地如同海灣中停泊的船型建築，承載著恆春半島故事開帆啟航。（圖／屏東縣府提供）

記者莊全成／屏東報導

恆春文化中心民謠館於今（22）日舉行啟用儀式，由總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、文化部政務次長李靜慧、作家蔣勳、在地民謠團隊及各級民代共同揭幕。民謠館以多重聽覺感官體驗與複合式空間使用功能為特色，邀請大眾共同聲歷其境恆春半島的多元文化，一同見證屏南藝文新地標的誕生。

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▲總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、文化部政務次長李靜慧、作家蔣勳、在地民謠團隊及各級民代共同揭幕。（圖／屏東縣府提供）
▲總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、文化部政務次長李靜慧、作家蔣勳、在地民謠團隊及各級民代共同揭幕。（圖／屏東縣府提供）
活動開場邀請恆春半島民謠傳藝師及南排灣族的草埔青年會帶來「風吹來半島聲」演出，傳頌恆春半島的今昔與情感。會中，並頒授恆春民謠保存者證書給吳登榮、黃却銀兩位傳藝師。

潘孟安回到故鄉，與鄉親一起見證民謠館啟用。他表示，自己從小聽長輩唱民謠長大，民謠是他的生活記憶。歷經多年的文化扎根，恆春民謠從地方音樂慶典、創下千人傳唱的金氏世界紀錄，到自製「半島風聲相放伴」民謠音樂劇，近年更唱響國際。恆春文化中心是台灣最南端重要的文化建設，期待未來能發展「定目劇」，帶動恆春半島的文化觀光。

周春米表示，恆春半島傳唱百年的民謠文化，是台灣最珍貴的文化資產。今年4月，她帶領民謠傳藝師到美國演出，讓恆春民謠走上世界舞台。為奠基與傳承恆春半島在地文化，3年前潘孟安在擔任縣長期間，推動「恆春文化中心」計畫，建立全台最南端的藝文新基地。率先動工的民謠館終於落成啟用，劇場館也預計明年完工。

恆春文化中心由中華民國傑出建築師獎得主建築師王銘顯，以及日本知名建築師團紀彥聯手設計，建築結合海洋文化及古蹟等元素，以文化港灣為隱喻，基地如同海灣中停泊的船型建築，承載著恆春半島故事即將開帆啟航。一樓內部設有台灣首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，由策展設計師方序中帶領導覽，介紹六大展區細述半島今昔故事，從自然風景、人文故事到音樂藝術，民眾依循聲音線索即可展開屬於半島的聽覺旅程。

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