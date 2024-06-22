成立新聯盟而非PLG併T1？王文祥解釋原因　稱自己只是代表宣布

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王文祥：以籃球隊擁有者身分推動新聯盟
被問到是以什麼身分宣布成立新聯盟，王文祥說：「我是以一個籃球隊擁有者的身份，Phil（執行長陳信生）很努力去溝通，我只是代表大家來宣布，也沒有什麼特別身份。」他提到，兩年多前就已有討論兩聯盟合併，現在抓住時機，有這麼多家團隊已經同意決定宣布此事。
國王執行長陳信生補充表示，所有球隊和聯盟在時間緊迫的情況下共同努力，進行選秀並簽下球員，接下來將會與所有參與者一起討論細節。
為何成立新聯盟？ 而不是用P+併購T1或T1併購P+
當被問及為什麼不是P+併購T1或是T1併購P+，而是成立新聯盟時，王文祥指出，這次參與新聯盟的各球團都感受到台灣職籃需要進入下一個階段，過去兩個聯盟各有優缺點，尤其此次有來自新加坡的球團表達參與意願，這涉及到賽季期間跨國比賽的安排，需要新聯盟來進行制度調整。
對於過去籃協曾表態不會給予第三張職籃執照的問題，王文祥解釋，新聯盟不是「第三個聯盟」，因此新聯盟的執照不是問題。
王文祥表示：「在提升球員舞台、比賽公信力，以及聯盟運作的專業性上，參與新聯盟的球團都想要提升，因此在球員選秀、裁判制度，以及聯盟幹部方面，我們都會討論如何再優化，給大家更好的籃球比賽。」