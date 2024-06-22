王董今將宣布PLG和T1合併成職籃新聯盟？據傳已敲定「其中9隊」

成立新聯盟而非PLG併T1？王文祥解釋原因　稱自己只是代表宣布

▲新北國王董事長王文祥（左）、執行長陳信生（右）代表宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.22）
▲新北國王董事長王文祥（左）、執行長陳信生（右）代表宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.22）

記者路皓惟/綜合報導

新北國王董事長王文祥今（22）日召開記者會，宣布發起職籃新聯盟。目前，PLG與T1兩大聯盟已有9支球隊提交了加入意向書。王文祥在記者會上強調，自己是以籃球隊擁有者的身分代表國內各職籃球團，目的是推動台灣籃球的發展，也解釋為何不是PLG合併T1，或由T1合併PLG的問題。

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據了解，目前同意加入新聯盟的球隊包括PLG的新北國王、福爾摩沙夢想家、新竹攻城獅與高雄鋼鐵人，以及T1的新北中信特攻、臺北台新戰神、台啤桃園雲豹、高雄全家海神與台鋼獵鷹，東南亞球團則來自新加坡。

王文祥：以籃球隊擁有者身分推動新聯盟

被問到是以什麼身分宣布成立新聯盟，王文祥說：「我是以一個籃球隊擁有者的身份，Phil（執行長陳信生）很努力去溝通，我只是代表大家來宣布，也沒有什麼特別身份。」他提到，兩年多前就已有討論兩聯盟合併，現在抓住時機，有這麼多家團隊已經同意決定宣布此事。

國王執行長陳信生補充表示，所有球隊和聯盟在時間緊迫的情況下共同努力，進行選秀並簽下球員，接下來將會與所有參與者一起討論細節。

為何成立新聯盟？　而不是用P+併購T1或T1併購P+

當被問及為什麼不是P+併購T1或是T1併購P+，而是成立新聯盟時，王文祥指出，這次參與新聯盟的各球團都感受到台灣職籃需要進入下一個階段，過去兩個聯盟各有優缺點，尤其此次有來自新加坡的球團表達參與意願，這涉及到賽季期間跨國比賽的安排，需要新聯盟來進行制度調整。

對於過去籃協曾表態不會給予第三張職籃執照的問題，王文祥解釋，新聯盟不是「第三個聯盟」，因此新聯盟的執照不是問題。

王文祥表示：「在提升球員舞台、比賽公信力，以及聯盟運作的專業性上，參與新聯盟的球團都想要提升，因此在球員選秀、裁判制度，以及聯盟幹部方面，我們都會討論如何再優化，給大家更好的籃球比賽。」

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