新聯盟開記者會、T1事先並不知道內容 王志群：先照原計畫繼續走
P.League+新北國王隊董事長王文祥在今（22）下午召開記者會，宣告將跳脫原有P.League+和T1框架，成立「9+1」的新職籃聯盟，其中有9支球隊確定簽下意向書，還有1支來自東南亞的球隊。目前看起來T1的5支球隊應該都有參加，T1聯盟秘書長王志群也表示，一切都按照各球團意願，他們做為執行端，就是按照原計畫做好準備。
記者黃建霖/新北報導
新聯盟召開記者會 T1持開放態度
王文祥表示，要跳脫PLG與T1兩聯盟因為成立時間不同、制度規章不同的包袱，籌組「新的聯盟」。並且表示目前已取得9支球隊的意向書，剩下兩支球隊據傳是富邦勇士和桃園璞園領航猿，不過王董並未證實。
對此T1方面在記者會後由王志群秘書長接受訪問，他表示聯盟這邊會和球團在下周召開記者會，具體討論這些事宜，不過現階段所有已決定的聯盟事務會繼續向前走，包括7月6日舉辦測試會，7月11日進行選秀大會。
王志群說：「其實T1方面一直對此都持開放態度，我們對於今天的記者會當然是樂觀其成，我們的宗旨一直是服務各球團，如果最終真的就看怎麼一起合作、一起溝通。聯盟作為執行面目前是會繼續走選秀計畫，行程照樣走。」不過王志群也表示，直到本次記者會召開之前，聯盟這邊都不知道內容。