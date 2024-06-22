汐止遠雄廣場「鴻屋咖哩」疑食物中毒！8人上吐下瀉 1人住院治療
近期食物中毒事件頻傳，新北市衛生局在接連在19日、今（22）日接獲通報疑似食物中毒案件，共有8位民眾在17日晚間前往遠雄廣場的鴻屋咖哩用晚餐後，陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀，目前有7人返家休養，還有1人輕症住院治療中。衛生局20日前往稽查發現2項衛生缺失，同時抽驗豬排咖哩蛋包飯，結果將在2週後出爐。
記者孫唯容／綜合報導
衛生局指出，接獲通報後在隨即在20日派員前往該店進行稽查，現場見地面不潔及食材未覆蓋等衛生缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下之罰鍰。
衛生局表示，查核現場已無同批食餘檢體，依據民眾提供共同攝食餐點，現場抽驗豬排咖哩蛋包飯檢驗衛生標準，檢驗結果預計2週後出爐，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局呼籲，食品業者應加強作業環境衛生、工作人員個人衛生、原物料採購驗收、食品製作流程及物流配送等管理，並注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長，同時掌握預防食品中毒五要原則：要勤洗手、食材要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱及要注意保存溫度，以確保食品安全。衛生局每年針對轄內餐飲業者進行定期與不定期稽查及輔導計畫，倘有不符規定處將依違法食品安全衛生管理法處辦。