潮到葷食者也愛！蔬食料理配「吠陀行星」調酒　雲川水月6/24開幕

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雲川水月主理人李怡明（Robin Lee），過去擁有日本、溫哥華等不同國家、跨產業的工作歷練，返台任職知名連鎖餐酒品牌的副總經理。而擔任靈魂人物的主廚王朝萱（Sam），餐飲之路起自五星級飯店的基層，陸續於松珍科技、悅素軒、大人山養等餐廳展露才華，至今已累積30年的料理經歷。
雲川水月的整體菜色除了以符合蔬食標準、原型食物為主框架的發想之外，還大量選擇以台灣在地食材為主的東方素材，以及融入在個人生活經驗中，充滿回憶與情感的料理元素，巧妙融合法國、義大利、日本等不同菜系的精髓，當中不乏豆腐乳、蔥蒜醬、金桔、醬油等深藏在台灣記憶中的味道。
主廚推薦的「娘惹果島沙拉」，底層先鋪以鳳梨、青蘋果、芒果丁等食材製成的水果醬，再放上綠火焰萵苣、紅火焰萵苣、紅橡木生菜、蘿曼嫩葉、蓮霧、青蘋果等多種蔬果與碎花生，最後淋上自製的高粱糖蜜娘惹醬以及由香茅、藍薑、石鼓仔與多種辛香料製成獨家的叄巴醬，濃厚南洋情調。
「日月潭栗香雙金炒三菇」以法式薯泥概念為出發，將日本栗子南瓜、台灣本土栗子南瓜巧妙結合，再鋪上以日月潭自然醋醬汁翻炒的季節野菇，在清甜與微酸滋味中，也同時享有綿密、滑嫩、彈性的豐富口感。
同時融合韓式與台式風格的「醬香肉排手炒小圓麵」，將手打特調的新豬肉排加上韓式辣醬、自製蔥蒜醬煨煮，再與N11小直徑的義大利細麵不斷融合乳化，使每根麵條都吸附飽滿醬香，辛香微辣與溫和鹹香在口中散發，帶來豐富的口感和濃郁的滋味。
除了多樣化且精緻的當代亞洲蔬食料理之外，雲川水月特別聘請具有亞洲50大酒吧Indulge、EAST END以及Liquid Art等知名酒吧經驗的張庭維（Chris）坐鎮，以歷史悠久的印度神話為背景，依照諸神、七大行星背後的故事為靈感，刻畫調飲風味、設計出首季系列調飲「吠陀行星」，包含7杯調酒與7杯無酒精的品項。
像是「潔白的羽翼」所代表的木星，擁有亮麗的外表以及耀眼的一百對翅膀，張庭維運用茭白筍筍香與牛蒡回甘韻味，透過氣泡呈現清爽甘甜，香氣不斷的輕盈樂趣。「黑暗中閃亮的髮飾」代表著月亮，其梵文名字為「因明亮而閃亮著」，選用具有木質調及高山茶香的合力山琴酒為基底，加入馬告、無花果葉、野薑花燈元素，讓明亮的酸值如同月光在口中繚繞。雲川水月重申將致力為都市男女打造一處城市綠洲，未來也將持續引入具有儀式感的生活風格體驗與活動，2024年6月24日將正式開幕。
同樣擅長結合無蛋奶與蔬食餐飲的「三萩茶會」，繼經典熱銷茶香鳳梨酥後，今年再推出全新第 2 彈東京茶沙龍「皇家婚禮甜心酥」搶攻中秋節市場，歐風庭園糕點「皇家婚禮甜心酥」結合頂級濃郁皇家婚禮紅茶與經典柑橘風味水果糖球。三萩茶會東京茶沙龍 TOKYO SALONE「皇家婚禮甜心酥」：10 入特價 800元（原價 850元 ）、4 入特價 320元（原價 390元 ），即日起至 9月10日於三萩茶會門市、官網及臉書皆可下單購買，即日起凡購買「皇家婚禮甜心酥」，現享中秋節限定優惠價 7.6 折起。
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