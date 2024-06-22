都在台北！李泳知行動力報恩　傳出當D.O.第2場天母見面會嘉賓　

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李泳知發行新專輯《16 Fantasy》，收錄曲〈Small girl〉請到D.O.合作，歌曲以「沒自信的高大女孩」視角為主，李泳知嚮往成為小女孩，自卑沒有可愛的條件，同時擔憂男友「喜歡小女生」，種種不安使得小劇場爆發，處處迴避D.O.，結果D.O.覺得李泳知想太多，根本不會因為她聲音響亮、個子高大就不喜歡她。
身高175公分的李泳知，和身高172公分的D.O.的組合，跟〈Small girl〉的歌詞含義不謀而合，許多聽眾分享心得，認為也是有矮的男生會喜歡比自己高的女生，「矮的男生也跟高的女生一樣，都有一樣的壓力」；李泳知更在該曲說明欄位，打上「尊敬所有形式的愛」，MV上架不到一天，就有200萬瀏覽，深受大眾喜愛。
逗趣的是，〈Small girl〉的MV結尾，D.O.無預警親了李泳知臉頰，李泳知不知所措逃跑尖叫，由於反應「像極李泳知的真實個性」，不少網友認為該橋段是李泳知「本色演出」，絕非劇情設定，意外掀起爆笑討論。
出完新歌馬上飛來台灣！換李泳知回報「助陣」D.O.台北活動
李泳知的新歌才剛發表，就馬上來台舉辦演唱會，今晚將在台北流行音樂中心開唱，恰巧D.O.也在台北，他今、明一連2天在天母體育館舉辦見面會，網路瘋傳李泳知明天會以嘉賓的身分，出席D.O.的第2場活動，他們是否會帶來〈Small girl〉表演，將於23日揭曉。目前D.O.粉絲見面會僅剩少數零星票券，可至ibon售票系統查詢。
D.O.從小就喜歡唱歌，高中曾與同學組樂隊「Heavenly Voice」並擔任主唱，更拿過「京畿道青少年歌謠祭」冠軍；在2010年成為「SM娛樂」練習生，2012年4月以團體EXO主唱身分出道；他會唱也很會演，參演的電視劇《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》，電影《與神同行》、《與神同行：最終審判》、《逃出寧靜海》都大獲好評；日前韓國宣布翻拍周杰倫主演的電影《不能說的祕密》，男主角確定由D.O.擔任，預計今年上映。
今年21歲的李泳知有著優越的饒舌實力，曾拿下饒舌選秀《高等Rapper 3》、《Show me the money 11》冠軍，加上開朗幽默、率真不做作的個性，深受不少海內外粉絲喜愛。她在綜藝節目上的表現也不俗，主持的《雖然沒準備什麼菜》、《Biong Biong地球娛樂室》亦廣受歡迎，許多大明星包含BTS成員Jin、BLACKPINK成員Jisoo，都願意上她的《雖然沒準備什麼菜》，人氣非凡。