俄首度使用「超級炸彈」轟烏！碎片殘骸一度噴至1.2公里外

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根據《基輔獨立報》、《商業內幕》報導，這是俄軍首度使用FAB-3000 M54滑翔炸彈配備UMPK套件，也就是由彈出式機翼與制導組件組成，這是一枚重達3噸的滑翔炸彈，通常用於摧毀空曠地區以及掩體中的人員，也意味著俄羅斯軍方可從遠處空中發射。
本次攻擊目標為哈爾科夫州利普齊的軍事目標，爆炸效果在當地產生巨大火球和廣泛破壞，爆炸範圍近900公尺，碎片殘骸更噴至1.2公里外；烏克蘭對此也採取了反擊行動，利用無人機轟炸俄國坦波夫和阿迪格共和國的儲油設施，引發大火，藉此削弱俄軍供油能力，打擊其供給鏈。
俄羅斯總統的回應
《路透社》報導指出，蒲亭本週訪問了擁有核武的北韓，與領導人金正恩簽署了共同防禦協議，並表示他可能向北韓提供俄羅斯武器，以回應西方國家對烏克蘭提供的軍事援助；他也提到自己正在考慮審查俄羅斯核理論（Russia's nuclear doctrine）的使用辦法，該方法限制了俄羅斯和美國可部署戰略核彈頭數量的軍控條約將於2026年到期。
報導也提到，被問及俄羅斯是否準備好和美國討論核風險（nuclear risks）時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「不可能從所有累積的問題中單獨討論某一項，我們也不會這樣做。」
克宮強調，對話不能排除任何單獨議題，並稱迫切需要與美國進行全面安全談判，包括烏克蘭問題，「俄方願意進行涵蓋所有相關問題的全面對話」。