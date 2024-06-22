泰勒絲幫葛蕾西寫歌到一半「廚房突失火」！驚喊：我覺得我們會死
▲泰勒絲（左）日前和葛蕾西（右）在家寫歌，結果家裡廚房突然失火，她驚喊「我覺得我們會死」。（圖／翻攝自葛蕾西IG）
記者
朱祖儀／綜合報導
｜ 2024-06-22 16:18:35 2024-06-22 16:21:14
美國24歲「透明系少女」葛蕾西（Gracie Abrams）人氣持續攀升，不僅今年風光入圍葛萊美最佳新人獎，先前更被流行天后泰勒絲（Taylor Swift）欽點擔任話題巡演「The Eras Tour」的暖場歌手，未來可期。近日她推出第二張專輯，還特別請來泰勒絲助陣，不過2人寫歌時，泰勒絲家的廚房竟意外起火，所幸泰勒絲急忙撲滅火勢，才沒有發生更大的災難。許多粉絲得知後直呼「看來這首歌要發了！」
葛蕾西昨（21）日推出第二張專輯《我們的秘密》（The Secret of Us），當中的最新主打歌曲〈us.〉請到泰勒絲助陣。不過葛蕾西透露，他們在泰勒絲家寫歌時竟遇到火災，當晚她跟泰勒絲都聽到遠處傳來蠟燭翻倒的聲音，但泰勒絲說應該只是她的某一隻貓在亂跑，直到清晨她們才發現廚房竟然起火了。泰勒絲見狀急忙跑去拿滅火器，嘴裡同時焦急說著，「現在該怎麼辦？我覺得我們會死！」接著把滅火器上的安全插梢移除，嘗試按壓一陣子後才順利噴出乾粉、撲滅火勢。 不過因為滅火器一瞬間噴力太強，嚇得葛蕾西叫出聲來，泰勒絲也驚魂未定地笑說，「我們的包包毀了，還有我的鞋子，我想整個廚房都毀了。」葛蕾西止不住笑意，表示「味道竟然還蠻好聞的」，現在回首這段意外插曲，她也說「從凌晨2點到早上6點寫〈us.〉這首歌的過程，是我人生經歷過最有趣的事情之一。泰勒絲，至少我們知道該怎麼使用滅火器了，我愛妳。」 ▲葛蕾西在社群上分享當時兩人在泰勒絲家寫歌，沒想到廚房的中島竟然意外起火，泰勒絲急忙撲滅火勢。（圖／環球音樂提供）
葛蕾西也形容在這次專輯中，與泰勒絲以及長期音樂搭檔Audrey Hobert等人寫歌的過程，就像是自然而然將一場與閨蜜的私密對話轉化成歌曲，讓她在創作上更勇於表達且更加自信，「這張專輯對我來說意義重大，因為它支撐著我走過一段過渡期，我學到了我該如何分配時間，分辨哪些關係適不適合我，以及認知到朋友對我來說才是最重要的！」全新專輯《我們的秘密》數位平台已經上線，實體專輯發行日期近日將公布於「環球音樂 西洋」臉書粉絲專頁。