王董今將宣布PLG和T1合併成職籃新聯盟？據傳已敲定「其中9隊」

新聯盟若成立能得到「職籃執照」嗎？籃協無法評論：資訊還不清楚

▲新北國王董事長王文祥（左）、執行長陳信生（右）代表宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.22）
▲新北國王董事長王文祥（左）、執行長陳信生（右）代表宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.22）

記者黃建霖/新北報導

P.League+新北國王隊董事長王文祥今（22）日下午召開記者會，宣告將有跳脫PLG和T1的新職籃聯盟成立，其中有9支台灣職籃球隊確定簽下意向書，還有1支來自東南亞的球隊。若此事確定成真，這支新聯盟是否能獲得中華民國籃球協會發的職籃執照？對此籃協 中華民國籃球協會副秘書長張承中接受《NOWnews今日新聞》訪問時做出回應，直言目前關於這個聯盟的資訊還不清楚，所以無法回應

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籃協會發職籃執照嗎？張承中回應了

在記者會的QA中表示，一個問題是：「過去籃協曾表態，不會發第三張職籃執照，新聯盟的執照那裡來？」對此理事會回應，新聯盟不是「第三個聯盟」，所以新聯盟的執照，不是問題

對此中華籃協副秘書長張承中回應時表示，「我覺得目前沒有這個問題，因為這個新聯盟資訊不太清楚，還沒有看到內容，所以就是無法評論。」

PLG和T1兩聯盟11支球隊目前據傳有9隊簽下意向書，包括：新北國王、福爾摩沙夢想家、新竹御頂攻城獅、高雄17直播鋼鐵人、臺北台新戰神、新北中信特攻、臺南台鋼獵鷹、高雄全家海神、台啤永豐雲豹，再加上一支來自東南亞新加坡的球隊。

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