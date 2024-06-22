新聯盟若成立能得到「職籃執照」嗎？籃協無法評論：資訊還不清楚
P.League+新北國王隊董事長王文祥今（22）日下午召開記者會，宣告將有跳脫PLG和T1的新職籃聯盟成立，其中有9支台灣職籃球隊確定簽下意向書，還有1支來自東南亞的球隊。若此事確定成真，這支新聯盟是否能獲得中華民國籃球協會發的職籃執照？對此籃協 中華民國籃球協會副秘書長張承中接受《NOWnews今日新聞》訪問時做出回應，直言目前關於這個聯盟的資訊還不清楚，所以無法回應。
記者黃建霖/新北報導
籃協會發職籃執照嗎？張承中回應了
在記者會的QA中表示，一個問題是：「過去籃協曾表態，不會發第三張職籃執照，新聯盟的執照那裡來？」對此理事會回應，新聯盟不是「第三個聯盟」，所以新聯盟的執照，不是問題。
對此中華籃協副秘書長張承中回應時表示，「我覺得目前沒有這個問題，因為這個新聯盟資訊不太清楚，還沒有看到內容，所以就是無法評論。」
PLG和T1兩聯盟11支球隊目前據傳有9隊簽下意向書，包括：新北國王、福爾摩沙夢想家、新竹御頂攻城獅、高雄17直播鋼鐵人、臺北台新戰神、新北中信特攻、臺南台鋼獵鷹、高雄全家海神、台啤永豐雲豹，再加上一支來自東南亞新加坡的球隊。