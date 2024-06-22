方宥心出道30年沒存到頭期款　嗨台積電大漲下秒傻眼：我只買12股

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方宥心在2023年7月13日和交往約5年的演員王為登記結婚，即將結婚滿一週年，她一點人妻自覺都沒有，直接在那一天安排新書高雄座談會，直到被老公提醒「713有事」，她說：「我還想說他一直重複問713，我才想到結婚一週年，我手上還有刺青。」她自認個性太像男生，和老公相處像「樂天兄弟幫」，為了增進夫妻情趣，自己對鏡子練習撒嬌，還規定老公出門要kissgoodbye。
她和老公王為個性互補，每天都在吵架，自認會吵到「憎恨對方」程度，但彼此依舊分不開，方宥心也舉例，像是昨天老公演完舞台劇，提議要一起出去吃飯，但自己之後要排練舞台劇沒時間，以往經驗是直接拒絕他會生氣，這次模糊不給答案，結果老公一躺上床抱怨：「我不希望帶不好情緒入睡。」兩人一路聊到凌晨3點，她最後去洗手間冷靜，告訴自己「婚姻是要經營」，回來後主動跟老公道歉：「老王我很不好意思。」
雖然每天吵架，不過沒有後悔過結婚，方宥心放閃：「我覺得遇到神隊友。」她年齡將奔4字頭，對於生子計畫，她坦言，自己不能一心二用，要事業和生活上找到平衡後，才會考慮小孩，「我很怕生小孩跟養育過程，也考慮教育方式到底對不對，畢竟是生命。」她現場被眾人拱秀出小蠻腰，證明自己現在沒懷孕。