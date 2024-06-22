紓緩血荒！台灣中油煉製事業部號召員眷挽袖捐血

台灣中油公司煉製事業部21日，在煉製事業部高雄廠中山堂廣場，舉辦中油百萬CC公益捐血活動，煉製事業部副執行長陳正喜率先響應捐血活動，共捐150袋，捐得3萬7500cc的熱血，以行動支持社會公益，為需要的人提供援助。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司煉製事業部百萬CC公益捐血活動，有煉製事業部副執行長陳正喜率先響應，採購中心主任顏豪、大林石化油品儲運中心辦公室主任潘昇煒、多角化事業處經理吳順發、政風室經理田國興、秘書林榮泉等近百位同仁與員眷及地方鄉親挽袖捐熱血，以紓解血荒。
中油煉製事業部秘書林榮泉表示，此一中油百萬CC熱情公益捐血活動，才剛開始便有不少同仁聚集排隊填寫資料、等待捐血的人潮絡繹不絕，而捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事。
煉製事業部副執行長陳正喜指出，捐血是對人類健康事業的貢獻、是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將油人愛心發揮到極極致，並將持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會貢獻自己的力量。