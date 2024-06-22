助企業數位轉型！勞動部人才資源發展中心提供專家駐點諮詢

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勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻說，人才資源發展中心辦理管理人才職能精進課程，以協助勞工順利轉換技術職，晉升管理職的思維與迎接可能的挑戰，帶領欲轉換跑道的勞工，從思維與做事方法開始調整，讓部門目標與工作安排更具計劃性，進而有效管理目標績效。
李玫臻指出，人才資源發展中心為協助企業完善數位轉型下的人才發展制度，提供專家駐點諮詢、客製化輔導服務等多項資源，以永續經營的角度偕同企業建置系統性的人才培育制度，提升員工技能與競爭力，從人才發展的實踐，讓企業得以永續經營，穩定發展。
李玫臻以位於高雄左營的巨力搬家貨運公司為例，以員工制服及專屬商標建立起獨特的企業識別，並透過開發「智能移居系統」，將搬家估價的專業知識數位化，成功翻轉搬家產業的形象，然而在轉型過程中，意識到應讓員工進行有效率的系統學習，才能真正達到經驗傳承的目的。
巨力搬家貨運公司得知高屏澎東分署人才資源發展中心可以透過客製化輔導服務協助企業優化人才發展制度，將未來發展的關鍵鎖定在「建置關鍵人才-搬運職工的訓練規劃」，並同步發展「線上數位平台」，將看似簡單的勞力工作一步步轉型，目前已陸續培育15位內部講師，將豐富的職場經驗，濃縮為公司內部訓練的精華加以傳承，更使近兩年的員工留任率達到97%，實踐了「選才、育才，留才」的制度文化，更成為首家登錄創櫃板的搬家公司。
巨力搬家貨運公司總經理許吉任分享，政府單位有許多不同的資源，恰巧有人才資源發展中心的出現，能夠與公司發展目標有所共鳴，借力使力讓我們的企業更加有實力，成為數位轉型的成功廠商，而在獲得政府資源的協助後，更不吝分享，從勞力密集成功轉型為智能移居的經驗與做法，透過人才資源發展中心的人才發展倡議活動，傳達人才發展將是企業提升核心競爭力的關鍵，同時呼籲企業夥伴們善用政府資源，協助人才發展制度的優化，才能保持企業的永續競爭力。