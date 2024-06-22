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蘋果及輝達近期拉回！專家團隊建議：不追高、待台股降溫再進場

▲投顧業者指出，目前指數乖離過大，建議等待降溫再進場，另外新一週遇上主動型基金作帳半年帳，預估籌碼較輕的中小股可能受青睞。（圖／NOWnews資料照）
▲投顧業者指出，目前指數乖離過大，建議等待降溫再進場，另外新一週遇上主動型基金作帳半年帳，預估籌碼較輕的中小股可能受青睞。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

台股本週加權指數連續三週收紅K棒，一週以來上漲784.67點，漲幅3.33%，本週指數再創新高來到23406.10點，唯昨日受美國三巫日即將到來影響，美股下挫影響台股週五表現，收在23253.39點。投顧業者指出，目前指數乖離過大，建議等待降溫再進場，另外新一週遇上主動型基金作帳半年帳，預估籌碼較輕的中小股可能受青睞。

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永豐投顧團隊指出，今年以來指數一路上攻，在AI產品輪廓越發清晰下，指數幾乎沒有回頭路，較大的拉回則出現在4月，當時指數高點來到20883點，與季線乖離達10.32%，當時Fed主席發表不急於降息言論，導致美股跌，連帶影響台股指數下探季線。

如今台股指數再創新高來到23406點，與季線乖離高達10.56%，技術指標則是進入嚴重超買區，雖然AI產業長期來看，形勢大好，但漲多若逢利空訊息，則修正速度也會加快加大，故建議理性不追價，且龍頭股蘋果及輝達近期已拉回，故建議降溫再進場。

團隊表示，月底為半年度績效結算，照往例，投信會尋找籌碼較輕或較不熱門的中小型股作為拉抬績效的工具，若以近5日投信買進金額較多的個股來看，扣除高息股佈局標的，祥碩、聯發科、大立光、精材、智原、貿聯-KY等為投信主要買進標的，不過投信也會反向減碼漲多股，近5日減碼金額最多的股票分為技嘉、鴻海、世芯、新日興、仁寶及旺矽。

過去也曾發生投信作帳變向下結帳情況，故建議留意投信動向，一旦發現投信出現熱門股倒貨情況，則保留現金，等結帳完再逢低佈局。綜合以上，由於指數與季線乖離過大，任一風吹草動將容易引發股市出現回檔休息且台股技術指標進入嚴重超買區，市場熱度過高，建議理性評估，不追價，建議等待有利時機再進場。由於預期台積電跌幅有限且再創高不無可能，預估指數區間23600到22800點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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