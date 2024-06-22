全家滴妹霜淇淋將回歸！新口味「午茉綠香芋霜淇淋」 限時買1送1
全家再睡五分鐘聯名霜淇淋要回歸了！根據店員爆料指出，全家霜淇淋7月新口味，將與再睡五分鐘聯名推「午茉綠」搭「香芋」雙口味，可以選擇單口味也可以搭配在一起變成午茉綠香芋口味霜淇淋。提醒喜歡霜淇淋的饕客，也別錯過即起至6月23日前，全家、7-11霜淇淋買一送一優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋熱銷口味「再睡五分鐘」聯名將在7月登場！根據店員爆料指出，7月全家霜淇淋新口味，將回歸2022年熱銷的「午茉綠」霜淇淋，雙口味搭配新登場的「香芋」霜淇淋，可以選擇單口味，也可以搭配在一起品嚐午茉綠香芋口味霜淇淋，預計於7月5日正式於門市開賣，不過實際口味，仍待全家正式公告為準。
並且全家即起至6月23日，限時推出不限支付方式霜淇淋買一送一優惠，把握機會品嚐本月霜淇淋口味「海鹽檸檬霜淇淋」以台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，能品嚐檸檬的香氣與酸甜交織著海鹽微鹹滋味，加上清爽不膩口的雪酪口感，沁涼又消暑。
7-11則是即起至6月23日推出冰品優惠，包括霜淇淋、大杯思樂冰買、3OZ酷聖石冰淇淋通通買一送一，不限口味以及支付方式。推薦品嚐7-11「水蜜桃牛奶霜淇淋」，加入當季新鮮的拉拉山水蜜桃鮮榨果汁，讓甜度與香氣融合瑞穗鮮奶的細緻口感，甜蜜開吃，為越來越熱的夏天幸福消暑。