AV女優突然中毒急送醫！全身癱瘓、手指狂抖 躺病床痛哭畫面曝光
日本AV女優濱崎真緒同時擁有DJ身分，她受邀赴香港表演，卻因為「氧氣中毒」全身癱瘓，送醫躺病床的畫面曝光，令大批網友震驚與不捨。
記者陳雅蘭／綜合報導
濱崎真緒用日文、中文表示，她21日抵達香港坐車時突然四肢、舌頭麻痺，工作人員緊急將她送醫，到院時全身癱瘓痙攣，濱崎真緒當下腦筋一片空白，經醫師診斷確定是「氧氣中毒」，她說：「其實我這幾年，一直有發生相關的情況，一直以為是很小的問題，但是這一次的情況比之前嚴重太多了。」
她同時曝光就醫躺在病床上痛哭、手指發抖的畫面，也對沒注意自身健康問題，以及臨時取消在香港的4場DJ秀感到抱歉，「這幾天我必須要養好身體，同時也一定要發揮出最好的演出給大家。希望每一個粉絲每次看到我的演出，都是要非常滿足的。我不可以令大家失望，感謝大家的支持。我是一個表演者，身體情況都不是藉口，你們必須要見到200%的我，不是生病的我，非常抱歉」。
濱崎真緒18歲被星探發掘，因而踏入成人產業，但她不敢告訴家人自己成為AV女優，最終還是被媽媽發現，母親並未過於苛責，反而支持女兒的事業。除了從事拍成人片，濱崎真緒也是一名DJ，活躍各大夜店表演，IG坐擁45萬粉絲。