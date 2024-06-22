全台曬得紅通通！今台北社子、屏東飆破38度 專家示警：下週更熱
今（22）日各地高溫炎熱，各地高溫普遍為攝氏33至35度，中央氣象署全台高溫分佈圖可以看到，台灣各縣市曬得紅通通，尤其是中南部一片深紅，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預告，下週還會更炙熱，提醒民眾要有心理準備。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天很熱，多地都在33度以上，大台北及西部內陸甚至達37度。也提醒民眾，現在還不是最熱的時刻，下禮拜還會更炙熱，大家要有心理準備。
【今日高溫排行榜】
台北市社子，攝氏38.5度，時間10:30
屏東縣三地門，攝氏38.2度，時間13:10
雲林縣斗南，攝氏38度，時間12:05
台南蘭花園區，攝氏37.5度，時間14:14
高雄美濃，攝氏37.3度，時間14:30
高溫持續到明（23）日，中央氣象署提早發布高溫示警，明日白天基隆市、臺北市、新北市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、花蓮縣、臺東縣為黃色燈號，有出現攝氏36度高溫機率。
氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。