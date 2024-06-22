金曲樂團麋先生9月首度攻蛋！喊話演唱會門票秒殺「要他露肌肉」

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麋先生首次以3D合成方式呈現主視覺，團員直呼是一個非常新鮮且特別的經驗。拍攝過程中，他們身處在綠幕攝影棚中完成所有拍攝，原本以為拍攝起來相對簡單，然而短短1分鐘的影片，竟拍了一整天才完成。麋先生分享道，「因為後製的關係，我們每個人的位置和動作的角度都需要更精準，而且很多畫面要靠自己想像，比實景拍攝更有挑戰性。」麋先生《馬戲團運動 CircUs》世界巡迴演唱會的主視覺整體營造一種超現實的視覺感受，將原先天馬行空的概念具象化，打造出屬於麋先生的空間。麋先生表示，「這個主視覺充滿了想像空間、一切都沒有受限，就像我們的夢想一樣。我們把曾經認為是不切實際的幻想變成了現實，5個人如今真的要站上小巨蛋了！」
麋先生2013年發行首張專輯《馬戲團運動》，便以新人之姿奪下第25屆金曲獎最佳樂團獎，轟動當年的華語樂壇，如今終於首度踏上許多音樂人心中的指標性殿堂，這不僅對麋先生來說是一大里程碑，也是歌迷期盼已久的一天。他們與團隊討論後，決定以極具意義和代表性的「馬戲團運動」為演唱會命名，並翻玩Circus馬戲團一詞，巧妙地拆成Circ-Us兩個單字，意指環繞在我們周圍的事物，而演唱會正是「音樂、歌迷」聚集環繞的場合，也象徵著因為有了音樂與歌迷，麋先生才能登上台北小巨蛋的舞台。麋先生即將於9月21日首度踏上台北小巨蛋，舉辦「麋先生《馬戲團運動 CircUs》世界巡迴演唱會」，門票於7月6日在拓元售票系統正式開賣。