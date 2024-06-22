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金曲樂團麋先生9月首度攻蛋！喊話演唱會門票秒殺「要他露肌肉」

▲金曲樂團麋先生9月首度攻蛋，主唱聖皓（中）喊話演唱會門票秒殺，要小B（右一）露肌肉。（圖／相信音樂提供）
▲金曲樂團麋先生9月首度攻蛋，主唱聖皓（中）喊話演唱會門票秒殺，要小B（右一）露肌肉。（圖／相信音樂提供）

記者朱祖儀／綜合報導

入圍第35屆金曲獎最佳樂團獎的麋先生MIXER，去年推出專輯《都是浪漫害的》大獲好評，並在各大城市掀起《都是浪漫害的》巡迴演唱會熱潮，吸粉無數、聲勢迅速飆漲。日前他們在巡演上公布即將於9月21日首度踏上台北小巨蛋，舉辦「麋先生《馬戲團運動 CircUs》世界巡迴演唱會」，令歌迷驚喜不已。主唱聖皓先前開直播更笑說，如果演唱會門票秒殺的話，要叫小B在演唱會上小露肌肉。

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麋先生近日陸續釋出《馬戲團運動 CircUs》巡演的主視覺海報及概念影片，畫面中5位團員置身於紅白布幔環繞的場景中，身後有著象徵麋先生精神的巨型「麋鹿」，透過3D合成打造專屬麋先生的馬戲團。這個精心設計的主視覺一曝光，再度引起了歌迷熱烈迴響，直呼「瘋掉，太帥了！」而大家也紛紛摩拳擦掌，準備要在7月6日開賣當天搶到最好的位置。

麋先生首次以3D合成方式呈現主視覺，團員直呼是一個非常新鮮且特別的經驗。拍攝過程中，他們身處在綠幕攝影棚中完成所有拍攝，原本以為拍攝起來相對簡單，然而短短1分鐘的影片，竟拍了一整天才完成。麋先生分享道，「因為後製的關係，我們每個人的位置和動作的角度都需要更精準，而且很多畫面要靠自己想像，比實景拍攝更有挑戰性。」麋先生《馬戲團運動 CircUs》世界巡迴演唱會的主視覺整體營造一種超現實的視覺感受，將原先天馬行空的概念具象化，打造出屬於麋先生的空間。麋先生表示，「這個主視覺充滿了想像空間、一切都沒有受限，就像我們的夢想一樣。我們把曾經認為是不切實際的幻想變成了現實，5個人如今真的要站上小巨蛋了！」

▲金曲樂團麋先生9月首度攻蛋，主唱聖皓（中）喊話演唱會門票秒殺，要小B（右一）露肌肉。（圖／相信音樂提供）
▲麋先生2013年奪得金曲獎最佳樂團，今年9月將站上台北小巨蛋舞台。（圖／相信音樂提供）
麋先生2013年發行首張專輯《馬戲團運動》，便以新人之姿奪下第25屆金曲獎最佳樂團獎，轟動當年的華語樂壇，如今終於首度踏上許多音樂人心中的指標性殿堂，這不僅對麋先生來說是一大里程碑，也是歌迷期盼已久的一天。他們與團隊討論後，決定以極具意義和代表性的「馬戲團運動」為演唱會命名，並翻玩Circus馬戲團一詞，巧妙地拆成Circ-Us兩個單字，意指環繞在我們周圍的事物，而演唱會正是「音樂、歌迷」聚集環繞的場合，也象徵著因為有了音樂與歌迷，麋先生才能登上台北小巨蛋的舞台。麋先生即將於9月21日首度踏上台北小巨蛋，舉辦「麋先生《馬戲團運動 CircUs》世界巡迴演唱會」，門票於7月6日在拓元售票系統正式開賣。

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