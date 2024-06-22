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壽司郎內行不是吃鮭魚！老饕改吃「卡娜赫拉」上癮　一盤80元爆紅

▲壽司郎是不少老饕喜愛的迴轉壽司店，其鮭魚、鮮蝦壽司都是熱門品項。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎是不少老饕喜愛的迴轉壽司店，其鮭魚、鮮蝦壽司都是熱門品項。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人非常喜歡吃日料，其中迴轉壽司就是不少人會選擇去吃的平價日料，近幾年也有許多日本品牌進駐台灣，像是「藏壽司」、「壽司郎」等都非常受到歡迎。而近日，就有網友分享「去壽司郎大家有沒有吃過卡娜赫拉？真的超級好吃的啦！」結果大批老饕瞬間霧煞煞，好奇「卡娜赫拉到底是什麼？」

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近日有網友社群「Threads」貼文指出「大家去壽司郎會吃卡娜赫拉嗎？我每次去幾乎都會點，雖然一盤80元真的不是很便宜，但已經被我列為壽司郎前三名的美食，神奇的口感先給我來兩盤啊！」

▲藏壽司x卡娜赫拉聯名扭蛋！P助和粉紅兔兔吊飾、磁鐵、紙膠帶共13款搶錢小土匪，特賞是超Q萌「粉紅兔兔玉子燒」公仔吊飾。壽司郎則端出北海道名店「信玄」為增拉麵應戰。（圖／藏壽司提供）
▲網友分享自己去壽司郎都會吃「卡娜赫拉」，但是不是跑錯棚？卡娜赫拉藏壽司是曾經聯名過扭蛋沒錯，但能吃嗎？（圖／藏壽司提供）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「什麼卡娜赫拉？那個能吃嗎？」、「卡娜赫拉是什麼啦」、「壽司郎什麼時候有賣卡娜赫拉還能吃？」、「卡娜赫拉不是那個可愛的插畫嗎.....什麼時候變成食物了？」、「你是在說卡達拉娜吧！那真的超好吃，但不是叫卡娜赫拉啦笑死。」

壽司郎有賣卡娜赫拉可以吃？內行人才懂點的「隱藏單品」

原來，該名網友稱壽司郎有賣「卡娜赫拉」一盤80元是真的！但其實該品項的名稱是「卡達拉娜」，只是日常我們太常看到「卡娜赫拉」，一夕之間造成誤看是很正常的事情。至於什麼是「卡達拉娜」？就是一種來自西班牙的傳統甜點，近2年才悄悄又在壽司郎回歸開賣，因此才那麼多人不知道！

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▲網友口中的「卡娜赫拉」其實就是壽司郎的「卡達拉娜」甜點啦！是一款來自西班牙的傳統甜點，因為字非常像「卡娜赫拉」，才讓該網友搞錯。（圖/壽司郎提供）
「卡達拉娜」口感吃起來很像冷凍過後的香濃烤布蕾或起司蛋糕，又被暱稱為「不會融化的冰淇淋」，壽司郎的「卡達拉娜」是用北海道牛奶與鮮奶油與香草豆莢製作的卡士達，低溫慢火烘焙，外層搭配炙烤過的焦糖，酥脆口感，讓吃過的人一次就愛上！

日前美食部落客敏敏也在IG上面分享「壽司郎的卡達拉娜真的超級好吃....如果絕版我真的會哭欸，去壽司郎一定要吃過卡達拉娜！沒吃過真的不行，大家都給我去吃一遍再說，根本就是被壽司耽誤的甜點啊，愛爆了！不過名稱很難唸，真的會一直唸成卡娜赫拉。」


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