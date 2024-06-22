壽司郎內行不是吃鮭魚！老饕改吃「卡娜赫拉」上癮　一盤80元爆紅

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「什麼卡娜赫拉？那個能吃嗎？」、「卡娜赫拉是什麼啦」、「壽司郎什麼時候有賣卡娜赫拉還能吃？」、「卡娜赫拉不是那個可愛的插畫嗎.....什麼時候變成食物了？」、「你是在說卡達拉娜吧！那真的超好吃，但不是叫卡娜赫拉啦笑死。」
壽司郎有賣卡娜赫拉可以吃？內行人才懂點的「隱藏單品」
原來，該名網友稱壽司郎有賣「卡娜赫拉」一盤80元是真的！但其實該品項的名稱是「卡達拉娜」，只是日常我們太常看到「卡娜赫拉」，一夕之間造成誤看是很正常的事情。至於什麼是「卡達拉娜」？就是一種來自西班牙的傳統甜點，近2年才悄悄又在壽司郎回歸開賣，因此才那麼多人不知道！
「卡達拉娜」口感吃起來很像冷凍過後的香濃烤布蕾或起司蛋糕，又被暱稱為「不會融化的冰淇淋」，壽司郎的「卡達拉娜」是用北海道牛奶與鮮奶油與香草豆莢製作的卡士達，低溫慢火烘焙，外層搭配炙烤過的焦糖，酥脆口感，讓吃過的人一次就愛上！
日前美食部落客敏敏也在IG上面分享「壽司郎的卡達拉娜真的超級好吃....如果絕版我真的會哭欸，去壽司郎一定要吃過卡達拉娜！沒吃過真的不行，大家都給我去吃一遍再說，根本就是被壽司耽誤的甜點啊，愛爆了！不過名稱很難唸，真的會一直唸成卡娜赫拉。」