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男友離開房間冷氣都不關！她怒轟：浪費電　專家反曝「省電真相」

▲今（22）日台灣部分地區體感溫度高達40度，讓許多民眾在家不得不開啟冷氣消暑。（圖／記者潘毅攝）
▲今（22）日台灣部分地區體感溫度高達40度，讓許多民眾在家不得不開啟冷氣消暑。（圖／記者潘毅攝）

記者潘毅／綜合報導

外面天氣熱到爆炸！今（22）日台灣部分地區體感溫度高達40度，讓許多民眾在家不得不開啟冷氣消暑，但同時也擔心夏季用電問題。近期就有民眾抱怨，男友出門都習慣「不關」冷氣，讓她擔心電費問題。事實上，過去就有專家進行實際測試，發現離開房間後，在「這段時間內」，反而不需要關冷氣，因為重新啟動使用反而會更耗電。

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離開房間不關冷氣！情侶用電觀念差很大

近期有一位女網友在論壇PTT上訴苦，表示男友平時男友在家開冷氣之後，常常出門都不關冷氣，讓她忍不住出聲提醒，男友卻認為冷氣「開開關關」比「一直關」更加耗電。

不過當事人上網找資料後，看到了冷氣開一個月電費破千的案例，讓她依舊擔心「到底一整天開冷氣是不是很浪費？隨手關掉真的不是好習慣嗎？家裡只有貓咪開著會太浪費吧！」

貼文曝光後，鄉民們也讓論戰範圍擴大，一派贊同應該出門就關冷氣，但也有人認為，冷氣開開關關比持續開著要更耗電。

▲安裝冷氣時，室內機要留意4重點，裝室外機也要注意5件事，沒注意預留空間，未來機器壞了可能會被師傅拒修。（圖／家庭消費中心攝）
▲冷氣重新啟動運轉，反而比持續開著要更耗電。（圖／家庭消費中心攝）


變頻冷氣很聰明！專家曝省電最佳開法

事實上，現在市面上多數都已經是一級節能變頻冷氣，就算沒有搭載人體感應功能，但也幾乎都有偵測室內溫度的機制，而變頻冷氣的運作機制，其實是當室內達到指定溫度後，就會以低頻運轉，減少開關壓縮機的次數，進而省電。

冷氣在剛啟動運轉之時，會因為要讓室內迅速降溫，讓壓縮機以最大效率運轉，因此會更為耗電。過去日本冷氣大廠大金就公布實測數據，發現若離開冷氣房時間沒超過30分鐘以上，持續讓冷氣運轉，反而會比關閉再開啟要更省電

▲冷氣遙控器，舒眠模式。（圖／記者徐銘穗攝）
▲目前市面多數已改裝一級節能變頻冷氣，其運作機制為室內達到指定溫度後，就會以低頻運轉，減少開關壓縮機的次數進而省電。（圖／記者徐銘穗攝）
此外，也有專家建議，若民眾短暫離開冷氣房2小時以內，也可以將冷氣的指定溫度稍微調高，最好設定26至28度，每調高1度就可省電6％，回來之後再調到自己覺得舒適溫度，這樣仍比關機造成室溫回升，之後再重新開機的方式還要省電。

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