大林蒲遷村　陳其邁宣布新增加速搬遷與重建獎勵最高60萬

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高雄市政府今天舉辦第五場遷村說明會，由高雄市長陳其邁、經濟部次長何晉滄主持，針對大林蒲遷村自救會在會前召開記者會，提出非住商用地協議價購、放寛安置住宅資格、磚造新建價格比照RC建價、3年內遷出可領搬遷獎勵金、全面徵收出入鳳鼻頭漁港非在藉船隻、發放空汙補償金、落實1坪換1坪蓋回原屋型共七大訴求。方案選擇調查期間鄉親反映的意見，親自說明。
今天的說明會除了建築物補償費平均提高達50%、配合政府期程搬遷每屋可加發30萬元加速搬遷獎勵金，無自有住宅者安置輔助津貼等外；高市府近期也與經濟部研商，放寬農業區區段徵收條件、加速搬遷獎勵金領取期限從6個月延長至1年10個月、新增每坪5000元加速重建獎勵金以及放寬房屋方案申請規定等。
陳其邁表示，市府考量農業區區段徵收原規定要全部地主同意才能辦理，恐不易達成，已與經濟部達成共識，只要多數地主同意即可辦理，未來可以抵價地45%的比率換選高坪特定區的住宅區，且不限定只能領土地，也可選擇領現金，由民眾自由選擇；針對農業區價格，市府也會進行第二次鑑價，重新參考價格平均基數，提供民眾選擇，以反映地價漲幅。
針對民眾反映每屋30萬元的加速搬遷獎勵金，目前限定在通知協議價購半年內搬遷者才可領取，陳其邁說，經市府與經濟部研商，在兼顧民眾先建後遷需求與確實達到加速搬遷效果前提下，比照桃園航空城放寬搬遷期限至1年10個月，讓民眾有充裕時間興建新屋且符合加速搬遷的規劃。
都發局也說，對於大林蒲無房無地的居民，市府已爭取內政部同意，提高大林蒲專案社會住宅數量，除在安置地區興建750戶外，更提供全市將興建的社宅1,250戶，合計共2,000戶，供符合資格的鄉親租住。本人、配偶、同住父母與子女均無自有住宅者，若選擇入住大林蒲專案社宅，弱勢關懷戶可3年免租金，一般戶2年免租金；如要自行租屋，也可以領取每人10萬元津貼，以確保所有大林蒲鄉親在遷村過程中都能有住所。
另對於居民反映希望社會住宅居住年限可再延長的訴求，市府已向內政部爭取並獲內政部同意可專案再延長3年，亦即一般戶原可居住6（=3+3）年，可再申請延長3年，共9年；弱勢戶可居住12（=6+6）年，也可再申請延長3年，共15年。