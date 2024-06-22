林潔心、FEniX登橘子集團「挺音樂」鐵粉派對！首唱新曲粉絲嗨爆

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林潔心在場上也大讚FEniX的成員李承隆，表示「承隆唱歌超厲害，他唱得跟Demo完全不一樣，他直接飆高音上去，我聽完直接嚇到，超強的」，李承隆聽到後也現場再次示範高音部分，其他團員直呼「起雞皮疙瘩」。FEniX也大讚林潔心實力超強，在錄音的時候可以各種和音，且唱出不同版本給老師選擇，非常用心。
由於下個月就是夏浦洋、MAX和李承隆的生日，「挺音樂！」也相當大方準備生日蛋糕，可以看到上面有林潔心和FEniX的人像繪圖，全場看到忍不住驚叫直呼「超可愛」。3位壽星也分別許願，「希望7月、8月、9月都可以發一支單曲」、「明年6月前可以發專輯」、「之後大家都要健健康康，不管跑活動還是來見我們的時候，都會健健康康、平平安安、開開心心」。
最後更有粉絲互動環節，林潔心和FEniX分別選兩輪粉絲上台玩紙飛機大賽，最後選出幸運的8位粉絲和他們一起合照。雖然有些粉絲沒有被選到，但最後離開前仍有和偶像擊掌道別的機會，且如果在今天套用「挺音樂！」IG的輪到你了功能，分享自己挺林潔心和FEniX的畫面，就有機會能在鐵粉派對結束後，獲得林潔心或FEniX的簽名小物。
橘子集團「挺音樂！音樂靠山計畫」以實際行動支持音樂人，過去就曾協助林潔心製作發行單曲，近來也推出徵選活動，即日起至7月21日開始徵件，凡符合資格並繳交相關文件者，就有機會獲得計畫資源支持，以及北流舞台演出，還有12萬音樂支持資金，近年來橘子集團也一直在鑽研AI技術，屆時獲選的音樂人也能優先體驗到。
「挺音樂！音樂靠山計畫」近日也公布徵選條件，第一需要有詞曲創作能力，不限個人或樂團形式；第二是完整作品，至少要有10首（含）以上完整原創作品，以實體專輯或於數位串流平台上發行；第三是企劃提案，有EP／專輯發行、巡演，甚至於創新提案之目標，預計能在2025年6月底前執行完畢者；最後是支持意願，獲選後要能配合媒體宣傳、計畫推廣，於指定平台經營社群等，歡迎有意願的音樂人參與，若徵選過程順利，9月上旬即可公告10組支持團隊，並進行後續簽約與執行。