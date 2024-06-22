明烈陽繼續發威！雙北、台中等16縣市高溫警報 下週雨最猛時機曝
今（22）日台北社子最高溫達攝氏38.5度，明（23）日中央氣象署已針對16縣市發布高溫特報，未來一週烈陽繼續烤全台，各地高溫約攝氏33度至35度，局部地區要留意攝氏36度以上極端高溫。明起至下週四受到太平洋高壓影響，各地多雲到晴，午後留意短暫雷陣雨，下週一、下週二（6/24、6/25）高壓減弱，午後中部以北降雨恐持續到晚上。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署針對明（23）日白天發布高溫特報，基隆市、臺北市、新北市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、新竹縣、花蓮縣、臺東縣為黃色燈號，請注意。
中央氣象署預報員趙竑表示，未來一週各地高溫約為攝氏33度至35度，局部地區可達攝氏36度以上極端高溫。
降雨方面，明起至下周四（27日）受到太平洋高溫影響，白天各地多雲到晴，僅東南部、恆春有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部及各地山區有短暫雷陣雨，其中北部跟各地山區要留意局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨或雷雨。
下週一、下週二（6/24、6/25）太平洋高壓減弱，環境較不穩定，午後各地留意局部短暫陣雨，中部以北的降雨持續到晚上。下週五、下週六（6/28、6/29）水氣減少，環境水氣偏乾，中南部及恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴，需留意午後降雨。另外，下週二（6/25）西南部及恆春半島有長浪發生的機會。