天氣預報／紫外線達危險等級！16縣市36°C高溫警戒 各地降雨機率
週日（23日）太平洋高壓持續影響，各地晴朗炎熱，高溫普遍可達攝氏33至35度，特別是西半部近山區或河谷、花東縱谷有局部36度高溫發生的機率，範圍也有擴大趨勢，且近中午紫外線偏強，易來到過量甚至危險等級。中央氣象署也針對16縣市發布高溫特報，外出活動請務必做好防曬並多補充水分、慎防熱傷害。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣高溫炎熱，今（23）日白天基隆市、臺北市、新北市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、新竹縣、花蓮縣、臺東縣為黃色燈號，請注意。
降雨方面，偏南風迎風面的東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，特別留意午後對流發展旺盛，中部、大臺北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各山區並有局部大雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風，下午外出請注意天氣變化。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏28至36度
📍新北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏28至35度
📍桃園市：多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏28至35度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏28至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏28至34度
📍高雄市：多雲時晴，降雨機率20％，氣溫攝氏29至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度
📍臺東縣：晴時多雲，降雨機率10％，氣溫攝氏27至34度