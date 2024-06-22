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川普人設崩？竟喊「外籍生畢業即可獲綠卡」　中國大學生恐最受惠

▲美國前總統川普(Donald Trump)拋出「來美國就讀兩年制學院和四年制大學的外國學生，畢業後應自動獲得綠卡」的倡議。(美聯社/達志影像)
▲美國前總統川普(Donald Trump)拋出「來美國就讀兩年制學院和四年制大學的外國學生，畢業後應自動獲得綠卡」的倡議。(美聯社/達志影像)

國際中心楊智傑／綜合報導

前總統川普日前接受Podcast節目訪問時，拋出「來美國就讀兩年制學院和四年制大學的外國學生，畢業後應自動獲得綠卡」的倡議，這與川普從前執政時強硬限制移民的立場大相徑庭引發熱議，不僅拜登政府批評川普「畫大餅」，就連自家共和黨內部保守派也批評此提議不切實際，認為最終將讓中國學生受惠。

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川普在接受矽谷知名風險投資專家的播客（Podcast）節目「全部下注」（All-In）訪問時，被問及有關企業如何「合法保留更多優秀技術人才」，川普回應稱他認為學生自大學畢業後，「應該自動獲得一張綠卡，作為文憑的一部分，能夠留在這個國家」。

這番言論引起廣泛討論，《華盛頓郵報》指出，事實上這並非典型的川普論述，而是川普第一次競選總統寶座，其對手民主黨籍候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的倡議內容。

報導還提到，去年美國大學的外籍學生主要來自印度和中國，學生人數超過100萬人，而目前聯邦政府每年發放約100萬張綠卡，川普的提議可能讓此數據增加25%。

川普提議與競選團隊的澄清

川普的提議當中提到，他認為許多從頂尖大學畢業的外國學生無法獲得簽證，迫使他們回國，從而流失人才，因此建議外國留學生從美國大學畢業後應自動獲得綠卡，其中也包括兩年制學院畢業生。

其競選團隊發言人隨後則進一步解釋，稱只有通過「美國史上最嚴格審查程序」的高技能外籍畢業生才可以獲准留在美國，同時也排除共產黨員、激進派伊斯蘭教徒、哈瑪斯支持者、仇恨美國者及公共負擔者

拜登陣營的回應與輿論批評

《美國廣播公司》分析稱，川普選舉期間對於沒有綠卡的移民經常冷嘲熱諷，還貼上「偷走美國公民工作」、「暴力犯罪份子」等標籤，還保證當選後會推出史上規模最大的遣返行動，態度有明顯差距。

拜登競選團隊則指川普的提議是「畫大餅」，拜登競選團隊發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）稱，「川普的空洞承諾不但是謊言，還是種侮辱。尤其是對在他任內曾經受到永久傷害的無以計數民眾來說。」

同時，保守派評論員也認為此提議不切實際，可能損害美國工人利益，一些極右派則認為川普此舉是在緩和其他議題，不太可能真正落實。

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