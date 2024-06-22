川普人設崩？竟喊「外籍生畢業即可獲綠卡」　中國大學生恐最受惠

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這番言論引起廣泛討論，《華盛頓郵報》指出，事實上這並非典型的川普論述，而是川普第一次競選總統寶座，其對手民主黨籍候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的倡議內容。
報導還提到，去年美國大學的外籍學生主要來自印度和中國，學生人數超過100萬人，而目前聯邦政府每年發放約100萬張綠卡，川普的提議可能讓此數據增加25%。
川普提議與競選團隊的澄清
川普的提議當中提到，他認為許多從頂尖大學畢業的外國學生無法獲得簽證，迫使他們回國，從而流失人才，因此建議外國留學生從美國大學畢業後應自動獲得綠卡，其中也包括兩年制學院畢業生。
其競選團隊發言人隨後則進一步解釋，稱只有通過「美國史上最嚴格審查程序」的高技能外籍畢業生才可以獲准留在美國，同時也排除共產黨員、激進派伊斯蘭教徒、哈瑪斯支持者、仇恨美國者及公共負擔者
拜登陣營的回應與輿論批評
《美國廣播公司》分析稱，川普選舉期間對於沒有綠卡的移民經常冷嘲熱諷，還貼上「偷走美國公民工作」、「暴力犯罪份子」等標籤，還保證當選後會推出史上規模最大的遣返行動，態度有明顯差距。
拜登競選團隊則指川普的提議是「畫大餅」，拜登競選團隊發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）稱，「川普的空洞承諾不但是謊言，還是種侮辱。尤其是對在他任內曾經受到永久傷害的無以計數民眾來說。」
同時，保守派評論員也認為此提議不切實際，可能損害美國工人利益，一些極右派則認為川普此舉是在緩和其他議題，不太可能真正落實。