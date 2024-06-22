香蕉哥哥50歲凍齡！「18年前對比照」太離譜 眾傻眼：男版陳美鳳
兒童節目主持人「香蕉哥哥（林掄元）」是YOYO家族目前唯一仍然在線的初代成員，相信有不少7、8年級生對香蕉哥哥一定非常不陌生，小時候看兒童節目都會看到他的身影。如今，長大的你是否還記得他呢？近日香蕉哥哥就發出影片，是現年50歲的他與32歲的他做比較，沒想到根本完全沒差別，讓大批已經長大成人、結婚成家的觀眾直呼：「這真的太離譜....」更開玩笑要香蕉哥哥不要偷吃小孩永保青春。
記者張嘉哲/綜合報導
香蕉哥哥日前在IG上傳一段Reels影片，只見開頭他一如繼往穿著寫著香蕉哥哥的背心出現，經典的黃色頭帶也不能少，對著鏡頭燦爛微笑，下一卡畫面瞬間轉場到2006年，香蕉哥哥同樣拍過類似的影片，雖然那已經是18年前的事情，但香蕉哥哥的容貌卻完全沒改變，連他自己都說：「陪你長大的瞬間！我也嚇到XD」
貼文曝光後，引來21萬人按讚，觀看數更是衝破542萬，不少人都留言「這真的太離譜了.....我1993年出生，現在都結婚當媽了，你還是那個香蕉哥哥」、「這最令人害怕的是，我如今都已經是2個孩子的爸，而你還是那個香蕉哥哥」、「想問一天要吃幾個小孩才能維持？XD」、「根本男版陳美鳳，50歲完全沒痕跡是怎樣啦！」、「好誇張，我1995年出生的，現在28歲看起來都比你老。」
香蕉哥哥50歲凍齡長相驚呆！被封「男版陳美鳳」
而香蕉哥哥5月初時剛滿50歲，凍齡的長相也被網友封為是「男版陳美鳳」，陳美鳳素有「台灣最美歐巴桑」之稱，今年67歲的她，不僅膚質還是身材都保養的非常好，讓人每次看到都非常驚艷，如今香蕉哥哥也是一樣，儘管已經經過18年，但仍然保有年輕時的帥氣與長相，未來若能繼續保持，「男版不老傳奇」的稱號肯定非香蕉哥哥莫屬！
有趣的是，日前網友為了凸顯香蕉哥哥50歲凍齡有多誇張，還挖出台語金曲歌手翁立友的年紀，表示翁立友的生日跟香蕉哥哥差不多時間，不過翁立友是49歲，而香蕉哥哥是50歲，讓許多人大感意外，也讓翁立友意外躺槍被嫌老。不過翁立友也非常有氣度的回應：「心態年輕就好！現代人都很會保養的。」