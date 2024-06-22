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林志玲「49歲奇蹟神顏照」誕生！站上日本火腿鬥士隊球場超殺開球

▲AKIRA的老婆林志玲到「北海道日本火腿鬥士棒球隊」的球場開球，美姿電翻觀眾。（圖／林志玲工作室提供）
▲AKIRA的老婆林志玲到「北海道日本火腿鬥士棒球隊」的球場開球，美姿電翻觀眾。（圖／林志玲工作室提供）

記者陳雅蘭／綜合報導

「國民姐夫」AKIRA的老婆林志玲飛到北海道，擔任「北海道日本火腿鬥士棒球隊」開球嘉賓，她今（22）日穿上背號「070」的球衣站上ES CON FIELD HOKKAIDO球場，標準的投球姿勢搭配超修身牛仔褲，模樣美麗又幹練，完美體態根本看不出她已經49歲。

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▲林志玲為了開球，事前投入1個月練習。（圖／林志玲工作室提供）
▲林志玲為了開球，事前投入1個月練習。（圖／林志玲工作室提供）
林志玲紮起馬尾，穿著日本火腿鬥士隊球衣搭配緊身牛仔褲，修長美腿一覽無遺。場上，她以日、英雙語向現場觀眾問好，先是用日語招呼：「大家好，我是林志玲，這是我人生中的第一次投球。今天我能夠接受新的挑戰，我要感謝大家的大力支持，謝謝大家。」再以英文表達謝意：「很榮幸能夠在如此精彩的體育場獲得最好的體驗，謝謝你們的支持。」粉絲也表示：「真是太棒了，安心了，好漂亮啊」、「林志玲好漂亮啊！是我在《赤壁》裡喜歡的女演員！看到她現場真是太開心了！」

大約1個月前，林志玲開始投入運動練習，學習正確的投球姿勢，也漸漸找回肩胛骨和全身靈活的核心肌群。今天上場前，她透露：「既緊張又興奮，昨天練投的時候有好球也有壞球，祈禱正式開球一切順利不會失誤。」雖然最後投出滾地球，捕手仍順利接到，現場觀眾鼓掌歡呼，林志玲對此表示：「大家的支持給了我力量。」

AKIRA曾於2020年在新莊棒球場擔任開球嘉賓，當時林志玲愛相隨並低調為老公加油；這次換老婆於北海道開球，但AKIRA因為有工作在身無法陪同，所以事先特別給林志玲貼心提醒，今天她也請工作人員從旁錄影，表示會再分享給老公看。

一直以來，林志玲持續透過「志玲姊姊慈善基金會」資助台灣的棒球隊，希望可以培養出棒球選手。基金會在教育、醫療等廣泛領域，為處境困難的兒童提供支持，長期以來也為沒有打棒球環境的兒童提供棒球裝備、制服以及訓練營期間的膳食等資源，致力培養球員。

▲▼林志玲棒球場上的海量「奇蹟神顏照」開放收藏。（圖／林志玲工作室提供）
▲▼林志玲棒球場上的海量「奇蹟神顏照」開放收藏。（圖／林志玲工作室提供）
▲▼林志玲棒球場上的海量「奇蹟神顏照」開放收藏。（圖／林志玲工作室提供）
 
▲▼林志玲棒球場上的海量「奇蹟神顏照」開放收藏。（圖／林志玲工作室提供）
 
▲▼林志玲棒球場上的海量「奇蹟神顏照」開放收藏。（圖／林志玲工作室提供）
 
▲▼林志玲棒球場上的海量「奇蹟神顏照」開放收藏。（圖／林志玲工作室提供）
 
▲▼林志玲棒球場上的海量「奇蹟神顏照」開放收藏。（圖／林志玲工作室提供）
 
▲▼林志玲棒球場上的海量「奇蹟神顏照」開放收藏。（圖／林志玲工作室提供）
 

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