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台灣最強高中生Ray要當兵1年！KaiCenat嚇壞了　百萬美國人幫祈禱

▲最近Ray在實況上透露，自己準備要入伍當一年兵，卻把電話另一頭的Kai嚇壞了。（圖／翻攝＠RayAsianBoy Live）
▲最近Ray在實況上透露，自己準備要入伍當一年兵，卻把電話另一頭的Kai嚇壞了。（圖／翻攝＠RayAsianBoy Live）

記者潘毅／綜合報導

「台灣最強高中生」Ray與全球最知名實況主Kai Cenat成為最好麻吉，更被封為真人版「最佳拍檔」。近期Ray從高中正式畢業，Kai甚至還特地搭機來台觀禮，鏡頭外也有著好交情，不過最近Ray在實況上透露，自己準備要入伍當一年兵，卻讓視訊另一頭的Kai嚇壞了，更讓吸引百萬名美國人狂祈禱，兩國之間對於從軍危險性的看法差異也曝光了。

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日前「台灣最強高中生」Ray與實況主Kai在實況中進行通話，兩人聊到了Ray高中畢業後的規劃，由於Ray在近期才正式從高中畢業，因此是2005年次以後的一年期義務役男，而Ray 目前打算先入伍當完一年兵再讀大學，但Kai一聽到當兵後，整個人都嚇傻了：「兄弟，我無法想像你要參軍。」


Ray隨後解釋，在台灣當兵是男性國民應盡義務，平時只需要拿槍並進行例行操演就好，還一邊用動作示範拿槍、投擲手榴彈、敬禮等動作，試圖緩解緊張氣氛；但Kai卻已經嚇得摀住嘴巴，因為在美國參軍是隨個人意願，但是真的會有上戰場、出現生命危險的情況發生，兩國目前當兵的危險性存在著不小差異。

▲Ray用誇張的動作示範投擲手榴彈，但Kai卻已經嚇到摀住嘴巴。（圖／翻攝＠RayAsianBoy Live）
▲Ray用誇張的動作示範投擲手榴彈，但Kai卻已經嚇到摀住嘴巴。（圖／翻攝＠RayAsianBoy Live）
影片曝光後，已經吸引超過233萬次觀看，大批美國粉絲聽聞Ray要當兵的消息後，也紛紛留言祈禱，「Ray，你最好給我活下來」、「我要哭了，前線很瘋狂」、「保持堅強的雷。我們在為你祈禱」、「在美國無法想像，很多國家都有平民義務參軍的情況」、「我知道韓國也有義務兵役，沒想到台灣要是，Ray一定要平安阿，一年會很快過去」。

最強實況主遇上台灣粉絲！兩人上演現代版「尖峰時刻」

Kai Cenat去年飛往日本旅遊時，在一間便利商店外遇上了要找他合照的台灣高中生Ray，沒想到兩人一見如故，Ray的一句「God Did」直接紅到美國去，Kai更表示：「Ray是我在台灣的雙胞胎兄弟」。

▲（圖／翻攝自YT頻道「Kai Cenat」）
▲Kai為了Ray數度飛來台灣，參加了的畢業典禮。（圖／翻攝自YT頻道「Kai Cenat」）
兩人隨後也多次在直播上同台，Kai甚至為了Ray數度飛來台灣，參加了後者的畢業典禮。此外，他們還拍攝了致敬《尖峰時刻》的微電影「Global Pursuit」，兩人就像是成龍和塔克（Chris Tucker）現代版，Kai也積極讓Ray融入他在美國的朋友圈，甚至與金卡戴珊、凱文·哈特等人都見過面，也讓Ray成為在美國知名度最高的台灣人。

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