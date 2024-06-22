台灣最強高中生Ray要當兵1年！KaiCenat嚇壞了　百萬美國人幫祈禱

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Ray隨後解釋，在台灣當兵是男性國民應盡義務，平時只需要拿槍並進行例行操演就好，還一邊用動作示範拿槍、投擲手榴彈、敬禮等動作，試圖緩解緊張氣氛；但Kai卻已經嚇得摀住嘴巴，因為在美國參軍是隨個人意願，但是真的會有上戰場、出現生命危險的情況發生，兩國目前當兵的危險性存在著不小差異。
影片曝光後，已經吸引超過233萬次觀看，大批美國粉絲聽聞Ray要當兵的消息後，也紛紛留言祈禱，「Ray，你最好給我活下來」、「我要哭了，前線很瘋狂」、「保持堅強的雷。我們在為你祈禱」、「在美國無法想像，很多國家都有平民義務參軍的情況」、「我知道韓國也有義務兵役，沒想到台灣要是，Ray一定要平安阿，一年會很快過去」。
最強實況主遇上台灣粉絲！兩人上演現代版「尖峰時刻」
Kai Cenat去年飛往日本旅遊時，在一間便利商店外遇上了要找他合照的台灣高中生Ray，沒想到兩人一見如故，Ray的一句「God Did」直接紅到美國去，Kai更表示：「Ray是我在台灣的雙胞胎兄弟」。
兩人隨後也多次在直播上同台，Kai甚至為了Ray數度飛來台灣，參加了後者的畢業典禮。此外，他們還拍攝了致敬《尖峰時刻》的微電影「Global Pursuit」，兩人就像是成龍和塔克（Chris Tucker）現代版，Kai也積極讓Ray融入他在美國的朋友圈，甚至與金卡戴珊、凱文·哈特等人都見過面，也讓Ray成為在美國知名度最高的台灣人。