新聯盟除確定10支球隊外「一片空白」　選秀剩18天如何開花結果？

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選秀大會是制度上明訂的東西，順位本身是固定的，球員在投入一個聯盟之前勢必都會去了解自己加入哪支球隊最符合利益，能被給予的上場時間和合約價值等等，如果要合併、而雙方此前在聯合選秀議題上又沒達成共同舉辦的共識，那現在真的很難在這18天之內將一切搞定。
今天的記者會，從王文祥董事長和陳信生執行長的回應來看，與其說是公布某件事，不如說是將一件內部都知道、但外界還有如霧裡看花的事情給爆料出來，讓它木已成舟的感覺。
PLG和T1合併一事在兩年前就已經開始談了，T1明顯是更熱情的一方，而PLG則帶有一些保留餘地。來到這一季雙方接觸更多，都表示有意願「合作」，但距離合併路途還很遙遠。在奪冠後的第2天就召開這場記者會，看起來確實是有些施壓的意味在，不過王文祥和陳信生今天下午都語帶保留，也不願意把話說死，顯然希望剩下兩隊能「上車」。
兩聯盟要合併，時機點很重要，兩之所以如此困難，在於它只能在賽季後進行，而且必須要顧及到方方面面的事情，如今若是要在18天內完成，無疑讓難度又提升了一個等級。更何況從記者會得到的資訊來看，基本上這個聯盟目前只確定了有意願的球隊，其他制度上的東西幾乎都還沒建立，恐怕最終免不了還是得各球團「自行交涉」。
如果富邦勇士和桃園領航猿仍然不上車，那就代表PLG仍然存在，那今年報名PLG選秀的這些好手：王凱裕、李允傑、莊朝勝、莫巴耶、蔡宸綱、陳將双、陳力生就得參加PLG選秀，那屆時要如何進行呢？除了富邦和領航猿外的4支球隊還有選人權利嗎？
T1的選秀報名截止日到2024年6月28日12:00截止，但這個球隊的5支球隊似乎都有意投入新聯盟，報名了好像也不能改變未來的不穩定性。
今天記者會表明各隊代表會共同成立理事會，進行第二階段的工作討論，但所謂的「第二階段」目前的內容是什麼？時間點在什麼時候都沒有說明。如此情形，實在很難讓人樂觀起來。