忠孝東路驚見「野生動力火車」！近4千人見捕捉者笑翻：走9遍了嗎
「搖滾天團」動力火車出道超過20年，有許多膾炙人口的歌曲，其中《忠孝東路走九遍》深受許多粉絲喜愛，MV至今累積2000多萬點閱，甚至還有Youtuber實際在忠孝東路走九遍。但沒想到近日竟有人真的在忠孝東路上巧遇「野生動力火車」，只見他們身上背著樂器，身邊還有人在拍攝，應該是在工作，但無法確定實際的狀況。而更驚人的是，捕捉到動力火車的竟是《超級星光大道2》的冠軍賴銘偉。
記者朱祖儀／綜合報導
賴銘偉今（22）日在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，笑說「在忠孝東路上還沒走九遍，就遇到火車行駛在馬路上」。原來是他經過忠孝東路一間銀行時，發現動力火車就站在前面，身上還背著樂器，周邊站著不少工作人員在架著攝影機，應該是在進行拍攝工作。不過賴銘偉並未透露是否有上前打招呼，似乎只是在一旁觀察而已。
照片一出，就有近4千名網友笑翻表示，「有叫他先走9遍再唱嗎」、「廣澤宮走9遍比較容易」、「藝人遇上藝人」、「動力火車撞到神木與瞳」、「野生賴銘偉路觀野生動力火車」、「這是藝人路觀藝人」、「忠孝東路走酒店」、「神木與瞳去尬場」、「你快去找他們合作」。
因為動力火車的秋興和志琳，顏值和藝人明道、潘若迪相似，因此也不少人開玩笑表示，「原來是火車快飛的主唱，明道&潘若迪」、「明道跟潘若迪保持得很好（喂」，還有人透露，「+1，我也遇到了，超開心超近距離」、「我上次也在這附近遇到他們欸」。
事實上，賴銘偉經常在臉書社團「路上觀察學院」出沒，日前他還PO出一張「哈囉市場」的照片，文案對話還附註「A：你是在那個菜市場擺攤？B：是在哈囉」，讓許多網友笑翻表示「這標題下得不錯耶」。而賴銘偉近來除了音樂和電影領域工作之外，他十幾年前還接下父親的重擔，成為廣澤宮的宮主，因此也有不少人會稱他為「搖滾宮主」。