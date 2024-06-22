柯文哲問王義川咧？諷綠營監控小草 心疼黃國昌「實在是辛苦了」
民眾黨今（22）晚在台北榮星花園開講，黨主席柯文哲緊接在立委黃國昌之後、壓軸登場。柯文哲演說時還頻問「啊王義川咧？」嘲諷他的電訊監控集會案，並不斷提到黃國昌的名字，強調黃的主張跟2016年一樣，「真正沒有變的是黃國昌」，心疼他淪為綠營箭靶，「黃國昌實在是辛苦了」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨主席柯文哲演講時，首先對於國會改革覆議案被立法院會否決表示，這個結果「符合絕大多數民意」。他質疑總統賴清德從當選後到現在，從未跟民眾黨聯絡溝通；對於賴清德過去4個月來的評語則是：「正事不幹，只有製造對立、製造仇恨」，並痛批民進黨政見跳票，是最大的詐騙集團。
為嘲諷民進黨政策會執行長王義川的電訊監控疑雲，柯文哲還頻在現場問「啊王義川咧？」逗笑台下的支持者。他也多次提到黃國昌在國會及揭弊上的貢獻，心疼表示「黃國昌才是辛苦的。」台下民眾也感動鼓掌。
柯文哲更提到，青鳥行動中黃國昌被立靈堂一事，為他抱不平指出，「他今天主張的東西，跟2016年有什麼不一樣嗎？」民眾也大聲回應「沒有！」柯文哲強調，從2016年到現在，12年來，真正沒有變的是黃國昌，變的是民進黨，「黃國昌實在是辛苦了！」