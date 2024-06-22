日本深海找到2億噸「錳結核」！蘊藏珍貴成分 預計2025年開始挖
真的挖到寶！日本昨（21）日宣布，在最東端的小笠原諸島南鳥島附近的深海中，找到了2億噸稀有金屬「錳結核」，位置更恰巧在日本專屬經濟海域之內，因此預計將在2025年進行試驗性開採。
記者潘毅／綜合報導
綜合日本媒體報導，以東京大學為首的研究團隊，2016年時就曾發現南鳥島附近有「錳結核」的存在，到了今年4月時，派出調查船到當地進行更深入確認，結果探查後發現，當地海域水深5200公尺，面積約1萬平方公尺的海底蘊藏著2.3億噸錳結核。
事實上，「錳結核」最早是在1870年代才被科學家所發現，主要成分為錳氧化物礦物，並在海底中沉澱數百萬年所組成，外觀通常是黑色球狀，組成成分除了鐵、銅之外，還包含少量鈷、鎳等稀有機金屬，並會因附近海底的地質有所變化。
而這次日本發現的著2.3億噸錳結核，經過初步分析發現蘊含的稀有金屬總含量大約分別是61萬噸鈷、74萬噸鎳，而這些成分在製造電動車與智慧型手機都會用到，換算日本國內消費量分別可供應75年與11年，由於日本稀有金屬一直仰賴進口，因此相當具有開採的價值。
因此日本官方預計從2025年起與外國採礦船合作，先進行為期3年的實驗開採，若順利的話就會進行商業化的大規模開採。