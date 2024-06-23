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輝達一度登頂華爾街！受益AI浪潮推動　市值僅低於5經濟體

▲輝達在登頂華爾街後，連兩天股價下跌，但市值仍超過全球多數經濟體。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達在登頂華爾街後，連兩天股價下跌，但市值仍超過全球多數經濟體。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

ChatGPT引爆市場AI狂熱，帶動AI晶片霸主輝達（Nvidia）股價飆漲，進而拉抬美股創下多次新高。輝達近來更達到重要里程碑，超車微軟、成為全球市值最高的企業。雖然後續兩天股價下跌，市值蒸發2000億美元（約台幣6.5兆元），略遜於微軟和蘋果，但輝達市值已超過全球多數經濟體的國內生產毛額（GDP），僅低於5個經濟體。

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輝達週二（18日）股價終場收3.51%至每股135.58美元，市值超過3.3兆美元（約台幣107兆元），超越微軟和蘋果，成為全球市值王。不過好景不常，輝達週五（21日）收盤下跌3.54%報130.78美元，相較前一個交易日收盤市值3.34兆美元減損910億美元左右，並將全球最有價值企業的頭銜交還給微軟。

目前有3大公司爭相成為世界最有價值企業，包括微軟、輝達和蘋果公司（Apple）。微軟週五股價收盤下跌0.14%報445.70美元，市值也縮減至3.30兆美元左右；由庫克（Tim Cook）掌舵的蘋果則收跌2.15%報209.68美元，市值降至3.22兆美元左右。

但據世界銀行2023年GDP數據，，即使輝達迅速讓出全球最有價值企業的寶座，但市值仍超過了全球大多數的經濟體，僅低於美國（25.44兆美元）、中國（17.96兆美元）、日本（4.26兆美元）、德國（4.08兆美元）和印度（3.42兆美元）。

此外，據德意志銀行研究，輝達的市值超過法國、德國和英國股票市場。目前英國股市約3.2兆美元，法國股市3.18兆美元，而德國股市市值不到3兆美元。德意志銀行稱，自5月20日以來，輝達的市值在短短23個交易日內就增加了1兆美元，這是有史以 來最快的速度。

受到AI風潮帶動，輝達股價今年迄今飆漲將近3倍，並推升股市走升。儘管近幾日股價下跌，但交易員認為，這也凸顯輝達驚人行情速度，即僅在過去2年就幾乎上漲200%，以及現在很容易受到利多出盡、獲利了結的影響。

總部位於倫敦的股票經紀公司AJ Bell投資總監莫德（Russ Mold）更表示，「對輝達如此大的公司來說，這只是股市的常見波動，其市值可能會瞬間蒸發或增加數億甚至數十億美元。」

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