輝達一度登頂華爾街！受益AI浪潮推動　市值僅低於5經濟體

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目前有3大公司爭相成為世界最有價值企業，包括微軟、輝達和蘋果公司（Apple）。微軟週五股價收盤下跌0.14%報445.70美元，市值也縮減至3.30兆美元左右；由庫克（Tim Cook）掌舵的蘋果則收跌2.15%報209.68美元，市值降至3.22兆美元左右。
但據世界銀行2023年GDP數據，，即使輝達迅速讓出全球最有價值企業的寶座，但市值仍超過了全球大多數的經濟體，僅低於美國（25.44兆美元）、中國（17.96兆美元）、日本（4.26兆美元）、德國（4.08兆美元）和印度（3.42兆美元）。
此外，據德意志銀行研究，輝達的市值超過法國、德國和英國股票市場。目前英國股市約3.2兆美元，法國股市3.18兆美元，而德國股市市值不到3兆美元。德意志銀行稱，自5月20日以來，輝達的市值在短短23個交易日內就增加了1兆美元，這是有史以 來最快的速度。
受到AI風潮帶動，輝達股價今年迄今飆漲將近3倍，並推升股市走升。儘管近幾日股價下跌，但交易員認為，這也凸顯輝達驚人行情速度，即僅在過去2年就幾乎上漲200%，以及現在很容易受到利多出盡、獲利了結的影響。
總部位於倫敦的股票經紀公司AJ Bell投資總監莫德（Russ Mold）更表示，「對輝達如此大的公司來說，這只是股市的常見波動，其市值可能會瞬間蒸發或增加數億甚至數十億美元。」