台灣第一位千萬YTR！奇軒開箱鑽石獎牌 大方公開「頻道月收益」
台灣YouTuber「奇軒Tricking」頻道訂閱數3月時突破千萬，讓他成為台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者。日前他發出開箱鑽石獎牌的影片，對於網路上質疑的聲音，他也公開後台數據正面回應，「我真的沒有買流量、我也沒有買過訂閱。」同時也分享自己的頻道真實收益。
記者薛羽彤／綜合報導
奇軒日前上傳「台灣第一個鑽石獎牌開箱」影片，畫面中他和好友們一起坐下拿著YouTube給他的黑箱子，打開裡面是銀色YouTube獎牌，重達7.3公斤，還有附上小小的拭淨布和手提箱鑰匙，榮耀成為台灣第一人，對奇軒來說意義非凡。
此外，奇軒也趁機大方公開自己的頻道收益，表示影片每達到1000次觀看，長影片大約可獲得台幣60多元，短影片則是0.6元。奇軒透露去年2月到6月收益很低，都只有2、3萬元，7月卻開始大幅度成長，也是他首度創下10萬元的收益；10月奇軒的觀看數接近10億，收入來到60萬元，之後都有維持在10萬以上的收益，他也提醒YouTuber們「想要高收益，往國外發展就對了。」
影片中，奇軒抒發心情感想，坦言被媒體報導後，也受到酸民的眷顧，千萬訂閱後卻要面對各種質疑、攻擊和抹黑，他一開始心裡很難過，現在他決定公開後台數據，「讓那些支持我的人有證據，不會再被攻擊」，他強調「我真的沒有買流量、我也沒有買過訂閱。」
奇軒透露申請鑽石獎牌的過程，還一度無法申請，才知道是台灣Google主動幫忙申請，並在活動上親自頒發獎牌給他，奇軒表示獲頒獎牌那刻對方跟他說「台灣在這17年來，終於有第一個鑽石獎牌」，台灣Google方也非常感動。